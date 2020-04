Duque responde a Claudia López: "No es momento para divisiones políticas"

Su mensaje se produce luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalara que la ciudad no está lista para la reactivación del sector manufacturero a partir del próximo 27 de abril.

“Este no es momento para pugilatos políticos, este no es momento para divisiones políticas, este no es un momento para competencias de ninguna índole, yo soy el presidente de la República y pienso en el interés de todos los colombianos. También trabajo con los gobernantes locales para que sus políticas sean exitosas en función del bienestar general de los ciudadanos”, señaló el mandatario en entrevista con el programa La Noche de NTN24.

El jefe de Estado agregó que una pandemia no se enfrenta por reducción de áreas sino con una estrategia general, como se ha hecho hasta el momento con los mandatarios locales, quienes han acatado, hasta el momento, todas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en relación al aislamiento obligatorio que se extendió hasta el próximo 11 de mayo.

Duque señaló que los protocolos que se han diseñado para hacer la reapertura de las industrias manufacturera y de construcción son ejemplo para otros países de América Latina, que han pedido guía del Gobierno en este sentido.

“Son medidas que se dan buscando la recuperación de vida productiva, pero donde nosotros veamos que estamos teniendo retrocesos también tenemos la facultad de tomar las medidas adicionales que se requieran. Por eso lo dije con claridad: así como nosotros damos pasos para recuperar, si nosotros vemos que hay retrocesos también tendremos la potestad de aplicar sanciones más duras”, añadió el presidente.

Claudia López manifestó que en Bogotá no hay protocolos para el regreso del sector manufacturero, como lo anunció el presidente, y argumentó que solo podrán retomarse actividades de construcción, que ya tienen las medidas preventivas diseñadas.