Duque respondió a crítica del expresidente Santos sobre implementación del acuerdo de Paz

En medio de un evento académico que se desarrolló en la Universidad de los Andes y en el que participó el expresidente Juan Manuel Santos y el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, el pasado 30 de abril, el expresidente nuevamente se refirió al acuerdo de paz y aseguró que el actual Gobierno se rajó en su implementación.

“Uno de los problemas de este Gobierno, el presidente, su partido ha estado en contra del proceso de paz, pero no han podido descarrilar el proceso que está blindado constitucional y políticamente por la comunidad internacional”, aseguró Santos en la universidad.

El expresidente también aseguró: “Dejar de lado muchas de las decisiones de instancias que tomamos con el fin de prevenir lo que está sucediendo en este momento. El ELN recibió un mensaje de este Gobierno. Ahora se están pagando las consecuencias de no haber entrado en esa negociación”.

Frente a los comentarios, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que las declaraciones de Santos eran mentira y que su Gobierno sí ha implementado el acuerdo de paz.

“Hace pocos días escuchaba un testimonio donde se decía que los asesinatos de líderes sociales que se han visto durante nuestro Gobierno obedecen a que nosotros no hemos implementado los acuerdo de paz, falacias, mentiras, palabras que no guardan proporción, dejemos las mezquindades a un lado y entendamos que la conquista de la paz no tiene color político, no tiene color ideológico”, aseguró Duque durante el encuentro de Defensores Públicos en Colombia.

El presidente aseguró que la paz es un derecho por el que los colombianos trabajan día a día y no es buscada solo por algunas líneas o poblaciones políticas.

“Tenemos que ser claros que quienes están detrás de los asesinatos son los narcotraficantes, los terroristas, los que están en la minería ilegal y en otra serie de conductas ilegales, pero que tenemos que vencerla con un sentido de construcción de paz que va más allá de los premios y los reconocimientos”, afirmó el presidente colombiano.