$!Dura crítica de Santos a Petro: 'Nadie entiende cómo aparecen las Farc y el Gobierno les da autorizaciones'

Pese a que estaba previsto que el presidente Gustavo Petro estuviera en el evento, al cual asistieron el exjefe negociador Rodrigo Londoño y el hoy senador Humberto de La Calle, el mandatario de los colombianos no estuvo por cuestiones de agenda privada.

Precisamente el senador De La Calle fue uno de los principales opositores para que el Gobierno Nacional avanzara en otro proceso de paz con las disidencias de las Farc, argumentando que quienes se volvieron a armar no se acogieron a lo pactado en 2016 en La Habana, Cuba.

“A mí esa idea no me parece razonable, no me suena. Tuvieron años de discusión, firmaron, comprometieron su nombre, su movimiento y se traicionaron a sí mismos”, dijo el exjefe negociador.

Pese a las mesas de negociación que se instalaron el pasado 28 de octubre en Norte de Santander, las disidencias de las Farc han continuado atentando contra la Fuerza Pública y la sociedad civil en regiones como el Cauca y el mismo departamento de Norte de Santander.