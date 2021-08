El anuncio fue tildado de xenófobo por varios críticos y fue rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el Gobierno Nacional, que descartó la creación del comando.

Sin embargo, López defendió su postura en la mañana de este jueves, aclarando que no se trataba de discriminación a los migrantes, sino a la posibilidad de identificar a quiénes estaban delinquiendo. Recordó que el patrullero Humberto Sabogal murió a manos de dos venezolanos la semana pasada.

“El estado colombiano sabe quienes somos los colombianos, tienen los nombres de todos, pero de los extranjeros no saben quienes son y si cruzan ilegalmente, como no se pueden identificar entonces no se pueden judicializar y como no se pueden judicializar quedan libres y siguen cometiendo delitos, los que reclutan gente que roba, se dan cuenta y los reclutan", aseguró la mandataria.

Agregó que es importante trabajar en la identificación de los migrantes y que sí le quiere dar protección al migrante legal, "pero los delincuentes no van a ir a la oficina de la 100 a decir: hola soy el delincuente X y esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la Fiscalía, como no van a ir pues nosotros tenemos que salir a las calles".

