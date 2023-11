Duras críticas a Gustavo Petro por llamar a consulta a la embajadora de Colombia en Israel: esto dijeron los sectores políticos

No cayó muy bien la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consulta a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarrez, en medio de la ofensiva israelí contra el grupo terrorista Hamás, en el lado palestino, en la Franja de Gaza.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", afirmó en su cuenta de X el mandatario de los colombianos.

Tras su decisión, una de las primeras voces críticas fue la del expresidente Iván Duque Márquez, quien a través de sus redes sociales cuestionó el hecho de romper relaciones con el país "agredido".

"Llaman Nazis a los judíos, dicen que Hamás es creación de Israel, no rechazan el terrorismo, buscan justificación política a los crímenes cometidos contra civiles indefensos y ahora llaman a consultas a la embajadora en Israel. Es el preludio de el camino antisemita de romper relaciones con el país agredido por las bestias de Hamás", afirmó el exmandatario.

Por su parte, el senador Humberto de La Calle afirmó en sus redes sociales que el llamado a la embajadora sí tiene sustento. "Criticamos al presidente Gustavo Petro por su omisión en la condena del acto terrorista de Hamás. Pero la reacción posterior del Estado de Israel es inaceptable. Es una violación flagrante del DIH. Hay que reconocer que el llamado a la Embajadora tiene sustento".

"No es de extrañar", dijo la congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, quien se sumó a los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro.

"Petro llamó a consultas a su embajadora en Israel. No es de extrañar. Tras el ataque de Hamás, solo ha justificado lo que en verdad es condenable. Si rompe relaciones con el Estado de Israel –como puede pasar, afectará a miles de colombo-judíos. ¡Sería una decisión de odio!", afirmó la republicana.