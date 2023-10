El 18 de octubre, la oposición volverá a marchar contra Petro

Tras la manifestación promovida por el Gobierno el miércoles 27 de septiembre en distintas ciudades del país con el propósito de hacer un llamado para "respetar la vida", pero además para apoyar su gestión, ahora está en proceso la que realizarán los sectores de la oposición.

Desde la asociación de la Reserva Moral de Colombia, que agrupa a los militares en retiro del país, se anunció que el miércoles 18 de octubre, en dos semanas, le corresponderá el turno a la oposición para salir a las calles.

Esta no es la primera movilización a la que convocan, ya hubo una muy multitudinaria en junio pasado y otra en agosto, la cual no fue tan asistida de manifestantes. Como en las dos marchas anteriores, la del 18 de octubre, según indicó Josías Fiesco, uno de los organizadores, será no sólo en la capital del país, sino en otras ciudades, como por ejemplo Medellín, en donde esperan que salgan miles de participantes.

