$!El 30% de lo que se publica en redes sociales sobre COVID-19 es falso

El autor del libro Comunicar las emergencias. Actores, protocolos y nuevas tecnologías, de Editorial UOC, Carles Pont, dice que la comunicación en esta época de coronavirus no se ha hecho bien. “Se ha comunicado mal por dos motivos; se ha hecho tarde y de forma errática, se ha dado información contradictoria en varios momentos y no se ha evidenciado cuáles son los mecanismos de prevención de la enfermedad”, expone Pont.

“Nos encontramos ante una crisis mundial sobre un tema complejo en el que la mayor parte de la población no es experta, en un tema que afecta a la salud y al que se le suma la distancia geográfica; todo esto conduce al miedo y la desconfianza ante la información oficial”, argumenta Alexandre López-Borrull profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

El Observatorio de Infodemics COVID-19 determinó que el 70% de la información que se publica en la red social Twitter relacionada con el coronavirus a nivel mundial es confiable, frente a un 30% que no resultó serlo. Detectaron 155.2M de Tweets geolocalizados en la red social con relación al virus, de estos 58,1% por humanos y 41,9% por bots.

Facebook, por su parte, trabaja con siete organizaciones para controlar y chequear la credibilidad de noticias con relación al virus, pero no es suficiente. “La verificación es un paso necesario, pero el impacto se focaliza sobre todo en los usuarios más resabiados, mientras que es mucho menos en los usuarios más crédulos y, por tanto, más vulnerables”, explica Lalueza.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.