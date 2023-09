El camino que le espera al exguerrillero 'Simón Trinidad' en la JEP

La razón de no estudiar esos dos casos obedeció al principio 'non bis in idem', que indica que no se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho.

Es decir, según indicó la resolución de sesenta páginas firmada por la magistrada Diana Vega, como la justicia ordinaria llegó a una conclusión, no le corresponde a la JEP enjuiciar de nuevo.