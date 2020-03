El coronavirus ha despertado la solidaridad en muchas personas

A veces de las malas cosas que ocurren se puede sacar algo bueno; tal es el caso de la solidaridad que se ha despertado en muchas personas ante la crisis del coronavirus Covid-19.

Salomé Sepúlveda y Mariles Herrera, son un ejemplo de ello. Aprovechando los toques de queda, en sus hogares, se dedican a fabricar tapabocas para entregar a las personas más vulnerables.

Salomé, de 24 años, quien reside en Villavicencio pero es barranquillera de pura cepa, tuvo la iniciativa después de ver en la calle a muchos abuelitos vendiendo loterías, periódicos, dulces, “me dio mucho dolor porque nadie los cuida, el gobierno los tiene desamparados y muchos de ellos ni siquiera tiene familia, entonces surgió la idea de hacer los tapabocas.

“Esta semana un amigo me escribió para que le vendiera tapabocas, pero le dije que mejor, a cambio, me diera mercados y ahí comenzó todo. Por cada tapabocas, la gente me da una libra de cualquier alimento”, dice con esa satisfacción que siente al ayudar.

Así ya ha logrado entregar 30 mercados, no lo suficiente para ayudar a más personas como quisiera. “Aproximadamente he hecho 120 tapabocas, pero ahora las personas me buscan solo para donar y me piden regalar los tapabocas a los menos favorecidos. En este momento estoy recolectando más mercaditos para entregar y también comidita para los perritos.

“Este fin de semana tengo pedidos grandes de tapabocas así que mi toque de queda será sustancioso. Esperamos repetir esto todas las semanas hasta que por fin la pandemia cese”.

Y es que esta situación ha hecho que las personas que día a día se ganaban el sustento, ahora no puedan llevar algo de alimentos a sus casas.

Salomé no trabaja sola en esto, a la iniciativa se le han unido su mamá, una prima, una tía y una amiga quienes ahora moldean, cortan y cosen para alivianar en algo esta situación.

En Cartagena, Meriles Herrera también está contribuyendo a la causa al tiempo que, como ella dice, “se mantiene la cabeza ocupada en algo”.

Herrera, en su casa, mientras pasa los días de toque de queda, fabrica tapabocas para entregarlos a los habitantes de la calle y a niños en tratamientos oncológicos.

Ya entregado al menos 250, pero el trabajo para esta diseñadora de modas que se gana la vida en una pastelería, sigue.

“Tengo en proceso más de 500 tapabocas, mucha gente me ha colaborado con los materiales. Viendo las necesidades de los demás, es importante ayudar”.