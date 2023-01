El doloroso adiós a mujer que murió ahogada en deprimido de Medellín

Ellos se desplazaban en un carro Audi blanco que quedó atascado en medio de la inundación. La pareja no pudo reversar el auto, por lo que después de unos minutos dentro del vehículo, perdieron la vida.

Alexandra era una mujer joven. En el barrio La América de Medellín, donde tenía un spa, era reconocida por ser una buena cosmetóloga. También era entrenadora y licenciada en Educación Física.

Su pasión por los procesos estéticos se los pasó a su hija Valentina, que tiene 18 años, estudia cosmetología en el instituto Atenea de Medellín y apenas se está haciendo a la idea de que su mamá no volverá a estar con ella físicamente.

En varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, la joven le dedicó unas sentidas palabras a su mamá. “Siempre seremos tú y yo contra todo. Voy a cumplir todos nuestros sueños por las dos, te lo prometo. Donde sea que estés serás la más orgullosa. Te amo como a nada, mami”, dijo en la primera historia.

Después compartió otra historia con una foto en la que aparece su mamá junto a Luis Estrada. En ella Valentina le dedicó unas palabras: “un par de angelitos hermosos. Gracias por hacer a mi reina tan feliz. Siempre estarán en mí”.

En una tercera historia, Valentina publicó una foto con Alexandra, su mamá. En ella se ven compartiendo, al parecer, en un centro comercial. El mensaje de esta foto fue: “qué vacío tan inmenso me dejaste mi negra, mi vida entera”. En otra historia Valentina publicó más fotos con su mamá.

Este martes, en el Cementerio Campos de Paz fueron enterrados los restos de las víctimas del siniestro. De acuerdo con una publicación de Claudia Consuegra Peña, una periodista y profesora que conocía a Alexandra, Valentina estaba inconsolable.

Un par de horas después de ese momento, la joven subió una historia en la que le agradeció a las personas que la han acompañado en este proceso.

“Muchas gracias a todos los que me han puesto mensaje de apoyo, lo valoro mucho, sobra decir que es algo muy difícil por lo tanto no estoy en disposición de responder todos los mensajes, pero les agradezco de corazón. Sé que mi madre me acompaña y también está agradecida por el apoyo hacia mí”, dice la historia.

El caso en el que perdieron la vida Luis Gonzalo Estrada Suárez y Alexandra Salazar abrió de nuevo, entre otros temas, la discusión sobre los problemas en la red de alcantarillado de Medellín, ya que en varias ocasiones, cuando hay fuertes aguaceros. De hecho, el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, planteó que se estudiará la posibilidad de cerrar los deprimidos en días de lluvias como las de esta semana.