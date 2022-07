El drama que vive este niño de 12 años que pesa 132 kilos

Alejandro Pineda es un niño de tan solo 12 años que pesa 132 kilos, su familia desde el municipio de Bello, Antioquia le contó a Noticias Caracol el drama que viven.

El niño no solo sufre por su peso, sino que también padece otras enfermedades como bipolaridad, esquizofrenia, paresia focal en el lado derecho de la cabeza, obesidad mórbida y, adicionalmente es autista.

La familia asegura que tras varios problemas con la EPS Sura, le hacen un llamado a las autoridades competentes para que les ayuden a resolver la salud del niño.

“Es una persona que utiliza pañales, entonces la EPS Sura me dice que ellos no me dan los pañales para el niño, porque el niño tiene que estar de cama para que me los puedan dar. Él tiene problemas también gastrointestinales”, señaló.