El dramático relato del conductor que grabó balacera en la que murió un escolta en la vía a Ocaña

David Osorio fue el conductor de un tractocamión que grabó los instantes de tensión en medio de una balacera en la vía que de Río de Oro comunica con Aguachica, Cesar, a 20 minutos de Ocaña, que se registró el pasado miércoles en horas de la tarde.

En el lugar se habría presentado un enfrentamiento entre un grupo de delincuentes y uniformados de la Policía y el Ejército Nacional. Al parecer los hombres interceptaron un vehículo de valores para hurtarlo. El hecho dejó un escolta muerto, identificado como Leandro Andrés Trigos Vanegas, de 34 años.

“Un momento muy berraco”

Mientras se desplazaba por este lugar, Osorio se percató del constante sonido de disparos que provenían de metros más adelante de la carretera.

“Sonó un ‘bombazo’, y como yo tenía el celular en la mano, me puse a grabar. Yo oí que los tiros venían de la montaña del frente hacia donde yo me dirigía, me iba a esconder ahí en la curva donde detuve el camión”, señaló el conductor.

Aunque con temor e incertidumbre, Osorio no tuvo otra opción que continuar lentamente con su recorrido, cuando, de forma inesperada, se enfrentó con la trágica escena. “No sabía que había más policías, ni un herido. Ahí los policías me hicieron orillar, ellos eran la única protección para mí”.

Aseguró que en ese instante, solo pensó en mantener la calma, y buscar refugio para no resultar herido en medio de la balacera.

“Uno tiene que tener calma, porque si se asusta, comienza a correr y a gritar, no hace nada. Hay que cogerlo suave”, agregó David Osorio.