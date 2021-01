El Eln apoyó a políticos en Ecuador

Respuesta de Correa

Sobre el tema, el expresidente Rafael Correa dijo a Semana que todo es una “patraña más”, que lo que se pretende es atajar el triunfo de Arauz y que jamás habló con alias ‘Uriel’.

“No sé quién es ‘Uriel’, no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006 sacaron que me financiaron las Farc... Es telenovela repetida, están desesperados porque van a ser derrotados el próximo 7 de febrero. Ya esperábamos una patraña así, no sabíamos por dónde iba a venir, pero sabíamos que iba a venir... Ya no saben qué decir ni qué hacer”, dijo Correa.