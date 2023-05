“El fiscal me irrespeta como jefe del Estado”: Petro responde a la Corte Suprema

No paran las reacciones a la más reciente confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. Luego de que la Corte Suprema de Justicia expresara su “inquietud” por las palabras de Petro en el sentido de que es el jefe de Barbosa, el mandatario insistió en su tesis.

A través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro le contestó a los magistrados de la Corte que tiene potestad para preguntarle al jefe del ente acusador por una investigación.

“No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo”, escribió el presidente.

A su vez, insistió en los interrogantes que le ha planteado a la Fiscalía por la masacre de 200 personas en la que, según Petro, habría participado el Ñeñe Hernández. “Como representante del Estado ante el pueblo de nuevo pregunto: ¿Sabía la Fiscalía de la existencia de una lista del Clan del Golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la Fiscalía, asesinaron?”, preguntó.

“El jefe del Estado, ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”, agregó el jefe de Estado.

Finalmente, Gustavo Petro cerró su respuesta señalando que “si no obtengo respuesta y la justicia, léase Fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, ¿no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Constitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?”.