El General Atehortúa “es un gran director de la Policía”: Ministro de Defensa

El General Óscar Atehortúa “es un gran director de la Policía y está generando un ambiente operacional muy importante", aseguró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al referirse a las denuncias en contra del oficial por un presunto acto de corrupción, que en este momento son objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

Trujillo aseguró que el general tiene derecho, como todos los colombianos, a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho de defensa, y a la contradicción de la prueba, aunque señaló que el general William Salamanca, inspector de la Policía, quien ha denunciado amenazas en su contra, contará con toda la seguridad necesaria.

El General Atehortúa, por su parte, explicó que en la visita hecha por la Procuraduría este jueves para buscar evidencias sobre supuesta alteración de datos, no se encontró nada irregular.

“Este sistema no puede ser manipulado, no puede guardarse un solo dato, no tiene la forma técnicamente o manera de hacerlo porque el sistema no lo permite", precisó.

Agregó que ni él, ni el subdirector de la institución tienen acceso a ese sistema y eso le será explicado al Procurador.

El director de la Policía está respondiendo actualmente a un juicio disciplinario de la Procuraduría por presuntas irregularidades en un proyecto de viviendas fiscales en el municipio de San Luis, Tolima, y por no tramitar, presuntamente, las acciones disciplinarias correspondientes para investigar el tema cuando ocupó el cargo de Inspector General, así como por supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.