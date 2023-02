El incesto ya no sería delito, propuesta de Minjusticia

“Eso me parece que atenta de alguna forma con la estabilidad social y podría tener obviamente unas repercusiones de volvernos una sociedad más libertina, modelos como los que pasa en otras partes del mundo como Australia, donde básicamente las personas hacen lo que quieren con su vida y nos volveríamos más a nivel de contratos civiles para el matrimonio, dejando de lado los valores religiosos y morales que se contemplan a partir de la unión”.

A esto se suma el abogado penalista Saúl León, quien asegura que “su eliminación no afectaría la sanción penal para los delitos sexuales y no habría afectación sobre los delitos que sancionan las agresiones sexuales”.

Por su parte, Francisco Bernate explicó que este delito no se usa como antes, ya que “desde el año 2000 se puso el parentesco como una agravación y por eso el delito quedó en desuso. Está bien eliminarlo”.

De igual manera, argumenta Murillo que “la eliminación del incesto como conducta punible no afecta los delitos sexuales, pues su finalidad no es proteger el bien jurídico de la libertad sexual, sino la familia. Sumado a ello, el juicio de reproche punitivo contemplado por el incesto se da sólo en relaciones consentidas entre adultos que guardan un grado de familiaridad”.

En este mismo sentido, David Murillo, docente de la Universidad Libre, explica que “el derecho penal desde una perspectiva constitucional se desliga de la moralidad y de los tabús que socialmente puedan existir en un momento determinado. El incesto como conducta punible respondía a una visión anacrónica del derecho penal que hoy por hoy no tiene mayor relevancia ni impacto social. La familia como bien jurídico protegido por esta conducta se ha transformado y no se justifica el mantenimiento del incesto como conducta sancionada por el derecho penal”.

El propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, explica que se trata de una “aversión social que pretende evitar que hermanos, padres e hijos, abuelos y nietos, etc., realicen actos de naturaleza sexual, así sean voluntarios y se trate de dos adultos con capacidad para consentir. Esto es una expresión del concepto de tabú, definido este como una práctica que genera rechazo social y que no debe ser realizado, discutido, ni debe realizarse una asociación con él”.

Solución a la crisis carcelaria

En este sentido, Osuna acepta que esta parte de la reforma no tiene nada que ver con disminuir el hacinamiento en las cárceles, puesto que el número de reclusos por este delito es muy bajo.

El objetivo principal será establecer una frontera entre el derecho penal y las conductas repudiadas, pero que no son delitos.

De igual manera, Ramírez argumenta que la descongestión carcelaria no puede pasar por la ruta de dejar de ser delito muchas cosas que hay de todas formas castigar. “Me parece que la discusión es al revés, es decir, primero solucionar el tema de infraestructura carcelaria para atender lo que establece el código penal”, indicó.

Por su parte, el docente de la Universidad Libre David Murillo precisa que la congestión judicial en Colombia tiene causas estructurales y sistemáticas que no se reducen a la existencia o no de una conducta punible particular como el incesto. Sin embargo, “hay que entender que su eliminación responde a fines más complejos que la simple descongestión... es la actualización de una política criminal que permita actualizar los tipos penales y el ordenamiento jurídico”.