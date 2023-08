El "lapsus" de Piedad Córdoba al referirse a Jota Pe Hernández como 'hp'

Pese a que la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que busca reducirle el salario a los congresistas, que con el último ajuste quedó de $45 millones, las diferencias entre algunos congresistas se siguen dando dentro de los pasillos del Capitolio Nacional.

En la Comisión Séptima del Senado, la militante del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se refirió al senador Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa, como 'hp', pero dijo que fue un lapsus.

"Por eso me indigna tanto cuando ese tipo hp... perdón, Jota Pe. Discúlpeme el lapsus. Dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno", dijo la senadora del petrismo.

Ante las declaraciones de Piedad Córdoba, el senador Jota Pe Hernández se pronunció y dijo que ella no era la única que lo trataba así. "No les tengo miedo", dijo.

"Piedad Córdoba no me baja de hp. No es la única, ni la primera congresista que lo hace. Los ataques ya son constantes y creen que con esto me van a detener. No les tengo miedo y voy con más fuerza. No vine a hacer amigos. No me interesa la amistad de esta clase de politiqueros", dijo el senador santandereano.

Las peleas del pasado

La pelea entre el senador de la Alianza Verde y de la senadora del Pacto Histórico no son a raíz del proyecto de ley que busca reducir sus sueldos, sino que ya vienen desde hace varios meses atrás.

En febrero de este año, cuando se tramitaba la reforma política, Jota Pe Hernández cuestionó las listas cerradas y sin voto preferente que quería imponer el documento que en medio de la polémica fue retirado por el mismo presidente Gustavo Petro.

"En lista cerrada el que elige es un cacique como usted (Gustavo Petro) que ubica en primeras posiciones a personajes como Roy Barreras y Piedad Córdoba", escribió el senador y recibió la respuesta de la excandidata presidencial.

Tras el pronunciamiento de Hernández, Córdoba contraatacó y dijo que en su paso por el Congreso hizo varias denuncias, pero que él no había hecho nada.

"A ver, 'Jota Pe' Hernández, respóndeme algo, yo fui una de las que lideré debates contra Agro Ingreso Seguro, Invercolsa, SaludCoop y Araújo Noguera. Tú que tanto dices de que luchas contra la corrupción, ¿me puedes decir qué has hecho? Porque yo solo te veo hablar por YouTube", escribió la senadora en sus redes sociales.