El mural invita al Grupo Éxito a dejar la práctica cruel con gallinas ponedoras

La obra artística de 9 x 7 metros, ubicada en la Calle 80 frente a la estación Av. Cali, donde diariamente transitan cerca de 100.000 personas, se lleva las miradas en una de las zonas más concurridas de la ciudad de Bogotá. La ilustración muestra a una gallina enjaulada y sobre ella dos gallinas de sistemas libres de jaulas, acompañadas de la frase: “La vida no es para pasarla en una jaula”.

Con esta manifestación artística, la ONG internacional Sinergia Animal envía un mensaje al Grupo Éxito, la cadena de supermercados colombianos más grande del país, que todavía no anuncia una política completa para dejar de utilizar huevos provenientes de jaulas en batería.

“Los murales han sido una expresión emblemática de los movimientos sociales en Colombia, por esta razón, convocamos a un grupo de artistas para que representaran de forma creativa el sentido de nuestra campaña hacia los almacenes Éxito. Millones de gallinas viven hacinadas, sin posibilidad de caminar o extender sus alas, son vidas de intenso estrés y sufrimiento: una realidad que la compañía puede cambiar si deja de comercializar huevos de jaulas en batería”, aseguró Katherin Torres, Coordinadora de Campañas en Colombia.

Esta es una de las muchas acciones de impacto que la organización ha promovido como parte de su campaña de sensibilización pública. “El año pasado iniciamos con una petición en Change que hoy ya cuenta con más de 61 mil firmas. Antes de la pandemia, nuestros activistas adelantaron protestas pacíficas en las sedes de Éxito y Carulla, visitando las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y el municipio de Envigado”, dice Torres, al tiempo que afirma que “en tiempos de Covid, el activismo ha continuado con la misma fuerza en plataformas digitales y en intervenciones del espacio público como el mural”.

El Grupo Éxito ha sido altamente cuestionado ante su negativa para anunciar una política que incluya a las marcas de terceros, que no tenga condiciones ambiguas y que sea clara frente a la comercialización total de huevos 100% libres de jaulas. “Consideramos inaceptable que una empresa tan apoyada por los colombianos no implemente este compromiso, aún cuando su dueño, el Grupo Pan de Azúcar ya lo tiene vigente. El mensaje que reciben los colombianos es que no merecemos los mismos estándares éticos y de calidad”, concluye Torres.

Cerca del 70% de la producción de huevo en Colombia se realiza en un sistema llamado “jaulas en batería”. Las gallinas ponedoras son encerradas en jaulas pequeñas, hacinadas en grupos de hasta 12 animales y con un espacio disponible del tamaño de una hoja A4 a cada gallina durante prácticamente toda su vida. Este sistema representa también un riesgo para la salud de los consumidores: el estudio más grande realizado sobre la Salmonella, liderado por la Unión Europea, encontró una mayor prevalencia de este tipo de bacteria en los huevos de gallinas enjauladas.

Empresas reconocidas del país y del mundo ya se han comprometido a hacer un cambio en su cadena de suministro para utilizar únicamente huevos de sistemas 100% libres de jaulas. La ONG espera que el Grupo Éxito anuncie pronto una política completa, al igual que lo hicieron sus principales accionistas en Brasil y Francia.