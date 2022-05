El viernes pasado, estando en la zona de comidas de un centro comercial en Cartagena, Carlos recibió la llamada de un oficial de alto mando de la Policía para preguntarle por el paradero de su padre, quien perteneció a la institución y reside en El Carmen de Bolívar. Al joven de 20 años le pareció rara la pregunta y pidió explicación por la razón de la llamada, a lo que el oficial le respondió que se comunicara con su progenitor y le informara que la cosa “estaba crítica” por el paro armado anunciado por el Clan del Golfo, horas después de la extradición de su cabecilla, alias Otoniel.

Mientras Carlos atendía la llamada a las 7 de la noche, a 73 kilómetros de distancia el miedo se apoderaba de los municipios de los Montes de María y el sur de Bolívar. Las calles de las poblaciones se asemejaban a los tiempos críticos de la pandemia, cuando se implementaban los toques de queda y solo podían transitar miembros de la Fuerza Pública.

Para los miles de habitantes de estas poblaciones la situación era confusa. Muchos dudaban de la advertencia de panfletos que circulaban por redes sociales o avisos que de manera sorpresiva eran dados por desconocidos, familiares y/o amigos. El sábado, a pesar del miedo que invadía a los ciudadanos de varios municipios bolivarenses, muchos comerciantes se acercaron a sus sitios de trabajo en la mañana a abrir sus negocios, pero encontraron que las paredes estaban marcadas con siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Ese día empezaron a difundirse videos e información sobre incineración de vehículos en vías a nivel local y departamental, situación que obligó a los ciudadanos a encerrarse. Las escuelas y el comercio cerraron sus puertas en al menos 12 municipios de Bolívar. El transporte fluvial y terrestre estuvo limitado. Muchos solo se atrevían a transitar con el acompañamiento de las autoridades.

El relato de la población civil, la más afectada por el conflicto, es devastador. Líderes de Marialabaja contaron que los días que duró el paro armado fueron eternos (viernes, sábado y domingo). “Aquí en nuestro municipio hubo bastante miedo. La gente no salía, los comercios no abrieron. Fueron días de hambre porque muchos viven del día a día. No pudimos sacar comidas de los graneros por temor a que algo nos sucediera”, aseguró Enilda, líder de Marialabaja.

