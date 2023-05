El Plan Nacional de Desarrollo tuvo su primera votación en la plenaria de Cámara

Ayer, al cierre de esta edición, en plenaria de la Cámara de Representantes, se votó el informe de ponencia sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un bloque de artículos sin proposiciones para su modificación y la eliminación de otro bloque de artículos.

Sin embargo, temas como la hablada expropiación ‘exprés’, y la unidad estatal que se pone en vilo por cuenta del ordenamiento territorial que se modificaría con el PND, han marcado la agenda en las últimas semanas no solo por su contenido, sino también por la inmediatez con la que cuenta el proyecto. Esto, debido a que debe quedar aprobado antes del domingo.

Puntos a tener en cuenta

Estos dos puntos se comenzaron a discutir, respectivamente, después de que Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, denunciara que desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se incluía un artículo con el que el Gobierno buscaría hacer “expropiaciones exprés” a ciertos predios.

Y, en segundo lugar, según Probogotá, el PND desconoce lo establecido por la Corte Constitucional en materia de ordenamiento territorial ya que este crearía una metodología para diferenciar por niveles los municipios y enfocar así las políticas públicas y la asignación de presupuestos estratégicos para los entes territoriales.

“Esto desconoce las categorías municipales que hoy están definidas por la ley, asociadas a las capacidades objetivas, población e ingresos con las que los municipios acceden a cofinanciación de la Nación”, apuntó el documento.

Asimismo, dijo la entidad, con el PND se podrían quitar competencias de las CAR y se establecen niveles de prevalencia en los determinantes del ordenamiento territorial de los municipios y departamentos que afectarían la autonomía de las autoridades locales en la planificación de su propio territorio.

Sobre el primer punto, el presidente, Gustavo Petro, explicó que el PND que presentó el Gobierno Nacional no busca la expropiación, sino comprar predios a valor comercial con mecanismos más rápidos para que avance el proceso.

“Nosotros no estamos proponiendo expropiación. No necesitamos ley para eso, eso ya está. Lo que sí queremos es la reforma de un artículo vigente de una ley que busca que podamos comprar rápidamente, no expropiar, sino a precio comercial”, dijo ayer el mandatario.

Los puntos regulares

Según analistas económicos de Corficolombiana, como Juan Camilo Pardo, preocupa que en todo el PND no se nombre “ni una sola vez, la ola de proyectos de infraestructura 5G”.

“En lo que hemos podido leer detallamos la no presencia de las concesiones 5G. Vemos que en el documento no se nombra cómo estas van impulsar el desarrollo del país”, dijo.

Estos proyectos, según la entidad, representan un aspecto importante en la economía nacional ya que “la infraestructura es el segundo multiplicador más alto de la economía colombiana”.

Para Christian Garcés, representante del Centro Democrático, el PND flexibiliza los mecanismos de contratación a través de fondos y procedimientos que facilitarían la corrupción.

“El PND limita la transparencia, flexibiliza quitar experiencia para las entidades públicas, la objetividad en la elección de contratistas, entre otros factores importantes a la hora de hacer contratación”, dijo.

Los puntos buenos

Pardo afirmó que el PND también tiene proposiciones buenas, como lo es la importancia que le dan a modelos de transporte importantes en la economía como el férreo y el fluvial.

“Si se lo logra impulsar esto, sería un desarrollo muy importante. Al menos, en el texto que se debatió ayer, se hace mención al tema de forma clave y repetida”, dijo.

El Sistema Nacional de Transferencias, según la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, es de lo más fundamental en el PND.

“La importancia radica en que este establece el ordenamiento de lo que hoy tenemos en materia de subsidios. El sistema lo va a coordinar el Departamento de Prosperidad Social y va a tener transferencias monetarias y de especie”.

Velásquez dijo que es falso que algún programa se vaya a acabar y, que lo que va a pasar, es que este sistema va a organizar todos los subsidios y los va a focalizar mejor.