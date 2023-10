El posible apagón, el nuevo riesgo para las elecciones regionales

Además de los riesgos de fraude y de seguridad, el posible racionamiento fue otro de los temas que se discutió en la comisión de seguimiento electoral que sesionó este martes a menos de tres semanas para las elecciones del 29 de octubre.

En ese sentido la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció y alertó al gobierno nacional de ese posible apagón, esto ante la situación que se ha evidenciado en el sector por parte de las electrificadoras.

Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco sólo estuvo presente al inicio de la reunión porque se fue al debate de la reforma a la salud en el Congreso, el viceministro de esa cartera, Gustavo García, aclaró a la procuradora que “eso está advertido desde el principio y en el decreto de orden público va involucrada la presencia del Ministro de Minas, que garantiza que ese día se presenten todas las medidas para que haya prestación del servicio de energía”.

Precisó el viceministro que “entre las medidas tenemos que se suspenden los mantenimientos a las redes eléctricas, también se declara la situación de contingencia en toda la red eléctrica nacional para que los operadores estén trabajando a full capacidad y de esa manera puedan darse todas las condiciones de seguridad”.

García en declaraciones a los medios indicó que “están todos los mecanismos dados, también se comprometen los operadores de prestación del servicio eléctrico, pero es muy importante que está la Superintendencia de Servicios Públicos comprometida con la vigilancia para que se garantice la prestación. No podemos asegurar 100% que en alguna parte no vaya a haber una contingencia, pero sí están todos los mecanismos dados no solo para evitar un eventual apagón, sino también para que en el momento en que haya, los operadores de energía puedan solventarlo”.