El presunto acosador investigado por la Procuraduría ya no trabaja con la JEP

Tres días después de que la Procuraduría anunció que llamó a juicio disciplinario a Diego Andrés Prada Vargas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que desde hace cinco años no labora allí.

El viernes anterior, 27 de octubre, la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos a Prada Vargas "por el presunto trato irrespetuoso en que incurrió" al agredir sexualmente a una de sus colegas. La entidad disciplinaria calificó su falta como grave y adujo que se cometió a título de dolo, es decir, con intención.

De acuerdo con la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que llamó a juicio al sustanciador, el exfuncionario de la JEP "habría intentado tocar a su compañera en al menos un par de ocasiones y sin su permiso".

El comportamiento de Diego Prada, según un comunicado del ente de control, no solo llegó por medio de contacto físico no consentido, sino que lo acompañó "con frases de insinuaciones de carácter sexual y sentimental". Es decir, presuntamente acosó a una mujer.

El diario El Espectador señaló que las denuncias llegaron de parte de Lina Paola Chaparro Martínez, empleada de la JEP, quien en septiembre de 2018 se sintió "arrinconada" tras varias insinuaciones y comentarios del entonces sustanciador Diego Andrés Prada Vargas.

En 2018, según la hoja de vida de Lina publicada en Función Pública, fue sustanciadora, un cargo similar al que su presunto acosador tenía. Luego, en 2019, pasó a ser profesional especializado de grado 33, el puesto en el que actualmente continúa.

“Siempre me buscó y se sentó a mi lado en una mesa de nueve personas, más o menos. Me dijo que él había reservado el puesto para mí. Movió personas de la mesa cuando yo me sentaba al lado de una persona diferente a él y en dos oportunidades metió la mano adentro de mi pantalón desde la rodilla hacia arriba”, dijo Lina en su declaración ante las autoridades.

Prada era parte de la JEP desde el 27 de agosto de 2018, de acuerdo con la Resolución 596 de 2018 de esa entidad. Desde entonces, la Secretaría Ejecutiva lo nombró en el cargo de sustanciador nominado, o sea, quien le ayuda a la magistratura a analizar los expedientes, agruparlos e incluso redactar partes de algunos autos.

Específicamente, el investigado estuvo adscrito al despacho del magistrado Alejandro Ramelli, quien hace parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas del Tribunal Especial para la Paz. Esa sección es la encargada de emitir sentencias en juicios adversariales cuando los comparecientes no acepten su responsabilidad.

No obstante, tras tres días de que los medios de comunicación replicaran el anuncio del órgano disciplinario, la JEP aseguró que Diego Prada no duró ni dos meses en su cargo. "La JEP informa que Diego Andrés Prada Vargas trabajó durante un mes y 12 días como sustanciador del Tribunal Especial para la Paz", apuntó la Jurisdicción.

"Prada ingresó el 3 de septiembre de 2018 a la JEP y permaneció en la entidad hasta el 12 de octubre del 2018, cuando fue declarado insubsistente", concluyó el ente judicial nacido del Acuerdo de Paz de 2016.

En efecto, la Resolución 1047 de 2018, firmada por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial, certifica que Prada Vargas ya no es parte de la JEP, aunque no se subrayaron motivos específicos. "Declárese insubsistente el nombramiento del doctor Diego Andrés Prada Vargas (...) en el cargo de Sustanciador Nominado de la Jurisdicción Especial para la Paz", dijo un aparte de la Resolución.

La decisión le fue notificada al magistrado Ramelli y a la Subdirección de Talento Humano de la JEP. Desde entonces, Prada Vargas no ha sido reincorporado a la JEP, como indicó la Jurisdicción.

En medio de la investigación disciplinaria, la sanción a la que se expone Diego Prada es una destitución e inhabilidad general, de acuerdo con el Código Disciplinario de 2019. Paradójicamente, Prada intentó en dos ocasiones, en 2014 y en 2016, que la Corte Constitucional desestimara las sanciones, pero el alto tribunal en ambos casos rechazó sus demandas.