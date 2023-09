El proyecto que pretende regular la eutanasia está a punto de superar el primer debate

“¿Qué hacemos con las instituciones de las iglesias, una clínica, un hospital financiado por la Iglesia católica? Se me ocurre pensar en el San Ignacio en Bogotá. Usted no puede obligar a la Iglesia a no tener una objeción de conciencia institucional y practicar eutanasias, como no puede tampoco imponérselo a un ciudadano que sea médico y que considere que no está de acuerdo”, señaló.

Otro de los artículos que ha causado bastante prevención frente a la propuesta, es aquel que menciona los requisitos que deberá de cumplir una persona a la hora de solicitar la eutanasia, y que aún falta por discutir, además del consentimiento sustituto en aquellos casos en los que la persona se encuentre estado vegetativo o se encuentre imposibilitada para expresar su voluntad.

Y finalmente, entre la decena de artículos que componen al proyecto de ley, el 39 será el que mayor diferencia genere, ya que busca el “reconocimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes” a morir bajo esta modalidad.

Este punto propone que los menores entre 6 y 18 años, podrán acceder a este procedimiento bajo los términos que finalmente se acuerden en el Congreso, en donde hasta el momento han sido claros en señalar que, su aprobación o negación, deberá de estudiarse si “implica una violación al principio del interés superior de estos individuos”.

Sobre este punto se ha pronunciado en contra el congresista liberal Alejandro Chacón, quien considera que a esa edad no debería de estarse contemplando esa posibilidad. Así que sugiere, se elimine.