"El que tiene rabo de paja no debe acercarse a la candela", la dura advertencia que lanzó Day Vásquez

Mientras avanza su proceso en la Fiscalía General de la Nación que la acusó formalmente de los presuntos delitos de lavado de activos y violación a datos personales, Day Vásquez lanzó una dura advertencia contra Máximo Noriega, quien buscó el aval de la Colombia Humana para la Gobernación del Atlántico, pero le fue rechazado por estar salpicado en el escándalo de Vásquez y Nicolás Petro.

"El que tiene rabo de paja no debe acercarse a la candela", escribió Vásquez en su cuenta de Twitter, citando un artículo de Noticias RCN en el cual publicaban una entrevista con Noriega.

Y es que justamente el mismo hombre, que es conocido en la región de la Costa como un 'cacique electoral', fue mencionado por Day Vásquez en unos audios en los cuales ella hace referencia a él, al clan de los Besaile y a dos narcotraficantes reconocidos que habría financiado la campaña de Petro Presidente en 2022.

Nicolás Petro fue acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito al considerar la Fiscalía que el político costeño e hijo del presidente Gustavo Petro, recibió altas sumas de dinero por parte de dos narcotraficantes.

"Hay una certificación de la Fiscalía en la que dicen que no tengo procesos abiertos en los delitos que se le imputan a Nicolás Petro", puntualizó Máximo Noriega en diálogos con Noticias RCN.

En medio de la conversación, el excandidato a la Gobernación, que logró que Fuerza Ciudadana del petrista gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, le diera el aval a su esposa para aspirar en los comicios de octubre, dijo ser víctima de un complot.

"He sido víctima de un complot político en donde había un objetivo central que era que sectores alternativos en Atlántico no tuvieran candidato propio a la Gobernación. Frente a eso, se utilizó la relación que tenía con Nicolás Petro. La Fiscalía no me ha vinculado, pero mucha gente lo empleó como pretexto para decir que a Máximo no se le ha dado el aval. También trataron de decir que yo estaba envuelto de ese tipo de situaciones, como si fuera artífice, y lo que yo he sido es una víctima de un conflicto de una pareja que manejó de manera inadecuada una separación y yo salí afectado, pero lo que me dolió es que mucha gente usó eso para sacarme de la proyección política. El representante Agmeth Escaf dijo que era inadecuado que me entregaran el aval, lo habló con el Polo y con Eduardo Noriega. Alguna gente le copió, entonces terminaron escurriéndome a mí a pesar de que había ganado una consulta interna", puntualizó.