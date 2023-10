Luego de varias semanas de estar fuera de la opinión pública, el polémico exsenador Armando Benedetti reapareció en la mañana de este lunes para acudir a la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por el sonado caso Fonade.

"El sábado me extirparon un pólipo cancerígeno de cinco centímetros. Yo le había pedido a la magistrada Cristina Lombana que me diera un plazo. No lo quiso hacer. Hoy estoy aquí pese a que el médico me dijo que estuviera tres días acostado", afirmó Benedetti.

En medio de su pronunciamiento ante los medios de comunicación, el exembajador aseguró que la magistrada Lombana, que avanza con su proceso judicial, tiene "un delirio furioso" contra él.

"No sé qué hacer. La recusé. La recusaron. Ella sabe que tiene un interés o un odio", afirmó Armando Benedetti minutos antes de ingresar a su proceso en la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación formal y llamar a indagatoria al exsenador del petrismo, Armando Benedetti, por presuntas irregularidades en el escándalo de contratación de Fonade.

La adjudicación de millonarios contratos, al parecer y según la Fiscalía de forma irregular, se habrían dado en 2017. Tras las denuncias, el caso cayó en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. En este reposan los expedientes de los polémicos exsenadores Musa Besaile y Eduardo Tous.