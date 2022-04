"El semáforo estaba en verde": conductor del MIO que chocó contra carro de Freddy Rincón

Muñoz, de 28 años y quien lleva trabajando siete meses como operador de bus en el Transporte Masivo, se encontraba iniciando su turno en la madrugada del lunes 11 de abril, cuando el inesperado choque le cambió los planes. “Iba a iniciar ruta en la A75, en La Sirena”, expresó.

La emisora tuvo contacto con el conductor, internado en la Clínica ValleSalud y quien aseguró que está a la espera de la evolución en las heridas de una de sus piernas para poder ser intervenido quirúrgicamente. “Toca esperar a que me desinflame para poder hacer la cirugía”, dijo Muñoz, quien aseguró sentirse un poco adolorido aún.

El operador expresó que la velocidad a la que iba al momento del accidente era normal para el carril exclusivo del MIO. “Sí, el semáforo estaba en verde, de hecho, yo había arrancado cuando el otro estaba en rojo, el anterior. Eso es quinta con 27, me parece”, dijo.

Habló además sobre cómo ha sido tratado en el centro médico donde se encuentra, "gracias a Dios, la atención ha sido muy buena”.

Dio también más detalles sobre el accidente y el momento en el que se generaron las múltiples fracturas que sufrió.

Con voz de lamento, se refirió a su sueño de ser Policía y el posible obstáculo que la lesión le significaría para serlo. “Sí, pero pues obviamente ya es una fractura, y ya eso son secuelas que allá los exámenes médicos son muy rigurosos y muchas veces o en algún momento ya no va a quedar igual".

Jorge Muñoz asegura que cuenta con el acompañamiento de su esposa y su hija de seis años en este difícil momento por el que atraviesa por la lesión.

De igual forma, confesó que no se enteró que en el otro vehículo iba Freddy Rincón sino hasta cuando estuvo en la clínica. “Al momento del accidente no sabía, yo me vine a dar cuenta de eso fue después. Ya en la clínica, cuando estaban comentando que el accidente había sido con el señor Freddy”. Muñoz tiene fractura de tibia y rodilla y contó que tiene la pierna inmovilizada desde la cadera hacia abajo.

Visita de Ospina al conductor

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, visitó la clínica en la que se encuentra hospitalizado Jorge Eduardo Muñoz, conductor del bus alimentador del MIO que chocó contra la camioneta en la que se movilizaba Freddy Rincón.

A su vez, el mandatario resaltó por medio de su cuenta de Twitter la "gran atención por parte de las directivas y el personal de salud" de la clínica, la cuál esta ubicada en el norte de Cali. Además le deseo al conductor una "franca recuperación".