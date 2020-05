El Socorro, Santander, está entre los 90 municipios avalados para levantar aislamiento

La ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que el Gobierno Nacional entregó el aval a 90 municipios libres de Covid-19 para levantar el aislamiento preventivo obligatorio, entre estos está El Socorro, Santander. Se han presentado 155 solicitudes por parte de las autoridades locales.

La Jefe de la cartera del Interior explicó que la apertura de vida productiva no significa que estos 90 municipios tengan vía libre para realizar actividades económicas que pongan en riesgo a sus habitantes.

“Este proceso no es automático, tiene tres pasos: el primero, el Ministerio de Salud tiene que certificar que ese municipio no tiene afectación de Covid; segundo, el Ministerio de Salud tiene que elaborar unos protocolos de seguridad para ese municipio, porque no podemos olvidar lo que ha dicho el presidente, primero está la salud de todos los colombianos; y tercero, el Ministerio del Interior autorizará al municipio el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio para dinamizar su economía”, dijo Arango.

Entre los municipios que han recibido la autorización por parte del Ministerio del Interior están Turbo (Antioquia), El Socorro (Santander), Mocoa (Putumayo), San José del Guaviare (Guaviare), San José de Caldas (Caldas), San Pedro (Valle del Cauca), Montañita (Caquetá), San Antero ( Córdoba), Cáqueza (Cundinamarca), Carmen de Carupa (Cundinamarca), entre otros.

Sin embargo, la ministra reiteró que se mantienen prohibidas las aglomeraciones y no se podrán abrir espacios como restaurantes (se permiten domicilios), gimnasios, canchas deportivas, parques, piscinas, juegos infantiles, atracciones mecánicas, entre otros.

De igual forma, la funcionaria dejó claro que en caso de que en estos municipios se presenten casos positivos del virus, se deberá activar el aislamiento preventivo obligatorio y será el Ministerio de Salud el encargado de evaluar qué tipo de actividades productivas pueden seguir funcionando.

Son las autoridades locales las encargadas de tramitar ante el Gobierno Nacional las solicitudes de reapertura paulatina de la economía en los municipios donde no hay presencia de Covid-19, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades en salud.

Una vez cumplidos estos requerimientos, no es obligación de los alcaldes de los municipios no covid-19 levantar la cuarentena.

“Esto no es obligatorio. Es potestad de los alcaldes y ciudadanos si consideran que es necesario abrir su economía para comenzar a dinamizarla y que los ciudadanos comiencen a trabajar y tener una vida más normal”, subrayó.

Entre tanto, en su intervención durante la alocución del Presidente, este miércoles, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, manifestó que solicitará al Ministerio del Interior que le permita reactivar nuevos sectores económicos en el área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en cuenta el buen manejo de las medidas preventivas.