El sueldazo que recibía Armando Benedetti como embajador de Venezuela

Armando Benedetti es, probablemente, el hombre que más menciones está equiparando en este momento. Su salida de la Embajada en Venezuela y sus inquietantes declaraciones sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro son algunos de los motivos.

Sin embargo, y con una mirada distinta del mismo contexto, también cabe señalar que el exembajador estaba muy bien posicionado en ese Gobierno que ha estado en sus revelaciones, tanto así que la Embajada en el país vecino le significó un muy buen sueldo.

Benedetti, de 55 años, se hizo acreedor del cargo en el que estuvo más de nueve meses por ser uno de los hombres de confianza de Petro durante su campaña, de hecho, fue su Jefe de contienda.

“He decidido, en respuesta al gobierno venezolano, nombrar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese Gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan garantizar sus derechos, sus libertades y lograr que entre los dos países se pueda generar riqueza para ambos pueblos”, dijo Petro en la designación de Benedetti, el pasado 11 de agosto.

La idea del Presidente era volver a cimentar un puente amistoso con el estado venezolano, restablecer las relaciones diplomáticas que se habían roto con Duque, abrir las fronteras y volver a instalar consulados en dicho país.

Esa tarea, compleja por demás, le permitió percibir un salario mensual base de 15.740.000 millones de pesos, de acuerdo con el decreto 473 de 2022, en el que se establece el ingreso de los embajadores.

Pero este no se limita allí. Estos funcionarios también reciben una prima especial en la que se suman ítems como el de la pensión, la salud y otros factores. Estos hacen que el sueldo total de un embajador llegue a la suma de 19.029.663 pesos, según estipula el artículo 39.

Así las cosas, Benedetti no debería haber estado para nada incómodo, al menos financieramente, en su cargo. Durante el tiempo en que estuvo desempeñándolo, ganó poco más de 171 millones de pesos, algo que una persona promedio con salario mínimo, para ponerlo en perspectiva, tardaría 11 años en conseguir.

Benedetti habló sobre los dineros ingresados a la campaña de Petro

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo en entrevista con Vicky Dávila que no sabe con certeza quiénes son las personas que entregaron el dinero para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en la costa, pero aseguró que estos “no eran emprendedores”.

El exembajador sostuvo que él tuvo mucho que ver en el triunfo de Petro en las elecciones del 2022, debido a que “organice más o menos cien manifestaciones”, indica.

Y agrega: “Yo organicé todas esas reuniones, no solo en la Costa, sino, en todo el país. Recuerde que yo soy el que primero que hago la primera reunión grande en la campaña de Petro. Además de que coordiné eso, esa fue una estrategia bien montada porque él siempre decía que iba a sacar muchos votos, pero no ganaba. Esta vez empezamos a decir: ‘sí podemos ganar’”.

Posteriormente, al interrogarlo nuevamente sobre cómo consiguió los $ 15.000 millones para la campaña, de los que habla en el audio revelado por SEMANA, Benedetti responde que él directamente nunca recibió dicho dinero, pero sí ayudó a conseguir quién los “donara”.

“Nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo... Yo les decía allá pueden ir, allá pueden, allá pueden ir, pero yo no, nada de eso. De hecho, una persona me dice: ‘te voy a dar, no sé, en esa época como 2000 millones de pesos’, y yo dije: ‘no, yo aquí no te recibo un peso’. Me advirtió: ‘Dame el teléfono del Gerente’. Le respondí: ‘Tampoco’, porque el día de mañana me iban a decir que yo le di el contacto. Yo en plata no me meto nada, nada es nada”, agrega el exembajador.