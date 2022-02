“El tal coronadengue no existe”: epidemiólogo del Ministerio de Salud

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández, reiteró este viernes que el ‘coronadengue’ no es una nueva enfermedad y que por lo tanto es un término incorrecto para hacer referencia de la infección simultánea por covid-19 y dengue.

“Sobre el coronadengue es una coinfección dengue - SARS-CoV-2, que no solo es posible, es frecuente en los países endémicos, pero no constituye otra enfermedad; la tal flurona, el tal deltacron, y el tal coronadengue no existen”, afirmó el doctor Julián Fernández.

Sobre este mismo término, que se popularizó en las redes sociales, el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) señaló en un comunicado que “es normal que una persona pueda tener dos infecciones distintas al tiempo”.

“Si las personas no se cuidan usando el tapabocas y además eliminando permanentemente los criaderos de zancudos, perfectamente pueden terminar con las dos infecciones”, añadió la entidad.

De hecho, según el INS, en el 2021 en el país se registraron 2.115 casos de personas que se contagiaron de ambos virus.

El Ministro de Salud también confirmó hoy que ómicron es la variante completamente dominante en Colombia según resultados de red genómica del Instituto Nacional de Salud (INS).

Además, anunció que el Plan Nacional de Vacunación alcanzó las 74 millones de dosis aplicadas el miércoles 9 de febrero (74.043.064) luego de reportar ese día 264.498 aplicaciones. 80,3% de colombianos tiene una dosis; 63,7% dos dosis y 6,7 millones refuerzos.

“Hoy logramos que el 80% de la población mayor de 35 años ya tenga esquema completo de vacunación. Son prioritarias la aplicación de segundas dosis en jóvenes y primeras y segundas en niños de 3-17 años”.

Asimismo, anunció que el miércoles 16 de febrero llegarán al país 1.3 millones de vacunas de Moderna de nuevo contrato bilateral para reforzar el Plan Nacional de Vacunación.