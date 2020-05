$!¿El virus está en mi ropa o zapatos? ¿En los domicilios? ¿En mi periódico?

Recientemente, un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times, consultó con científicos y microbiólogos, quienes explicaron los riesgos de entrar en contacto con este virus.

¿Me tengo que bañar al llegar de la calle?, ¿me puedo contagiar con un domicilio?, ¿la fruta y los artículos del mercado pueden estar contaminados?, ¿se me puede impregnar el virus en la ropa?, ¿el papel periódico puede transmitir el virus?, ¿qué precauciones debo tomar? Estas son solo algunas de las dudas que acechan a los colombianos por estos días.

No obstante, esto también trae como consecuencia una mayor exposición de las personas al virus y, como consecuencia, también mayores temores, dudas e incertidumbre por parte de los ciudadanos.

¿En qué lugares es más propenso contraer el virus?

Luis Guillermo Uribe, médico infectólogo epidemiólogo de la Fundación Cardiovascular de Colombia, explicó que el riesgo de contagio de COVID-19 es alto en áreas públicas donde no existe una adecuada ventilación y se generan concentraciones de más de cinco personas como en transporte público, plazas de mercado, discotecas, bares, sitios turísticos y de entretenimiento.

“Las clínicas y hospitales donde haya un buen número de pacientes hospitalizados por esta patología también son de riesgo, usar tapabocas en áreas públicas o donde hay aglomeraciones evita la transmisión del virus debido a que si alguna persona está infectada esas gotitas de saliva no van a ser expulsadas, se retienen en el tapabocas y por lo tanto no entran en contacto con ninguna otra persona”.

¿El COVID-19 puede permanecer activo en la ropa y zapatos?

No obstante, otro decir es cuando un paciente con COVID-19 nos tose directamente, pues en ese caso la probabilidad es mucho más alta, especialmente si este no tiene un tapabocas puesto. En otras palabras, todo depende de las circunstancias.

¿Debo preocuparme cuando lavo la ropa?

Cabe resaltar que la ropa de un paciente positivo de COVID-19 se puede lavar con la de otras personas. No existe riesgo de contagio.

Antes del lavado, la CDC recomienda no agitar o sacudir la ropa sucia para evitar el esparcimiento de partículas virales, además del uso de guantes desechables y tapabocas al momento de manipular la ropa de una persona enferma.

¿Debo bañarme cuando regreso a casa?

¿Las gotículas que transmiten el virus pueden permanecer en el cabello o la barba?

Sin embargo, si no se mantiene un distanciamiento social consciente y riguroso, la contaminación viral en zonas como el cabello y la barba podrían ser de riesgo si la persona se toca el cabello y luego pasa su mano por la boca, nariz o los ojos.

Según el diario neoyorquino, si alguien lo estornuda en la nuca o parte posterior de la cabeza, estas gotículas no serán de gran preocupación.

¿Cuánto tiempo permanece en virus en las superficies?

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, demuestra que este virus transmitido por el contacto con gotitas virales infecciosas puede sobrevivir

¿Qué tan posible es contagiarse de COVID-19 por los paquetes que llegan a domicilio?

No existen pruebas científicas que demuestren que una persona se puede contagiar por recibir un paquete a domicilio. No obstante, es necesario tomar precauciones ante el contacto con el cartón y el plástico, elementos indispensables para el empaque del producto a domicilio.

¿La COVID-19 puede adherirse a cosméticos como polvos, labiales o pestañina?

En las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace para evitar el contagio y propagación del coronavirus, se destaca el no compartir este tipo de objetos personales. Estos pueden ser riesgo de infección.

“No conozco estudios que evidencien que el nuevo coronavirus se preserve viable en maquillaje. Sin embargo, como un principio de precaución universal no es recomendable compartir maquillaje entre personas. En este sentido también es válido recordar que si un virus no puede ingresar o infectar a una célula humana este se destruirá y aun cuando haya estado en labiales o pestañinas probablemente al cabo de unos días ya no esté más presente”, asegura la infectóloga Elsa Rojas.