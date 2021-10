“Elección de Samper y reelección de Santos fueron compradas”: Pastrana

Al inicio del documento, Pastrana tildó al exmandatario que firmó la paz con las Farc como “socio de Samper y de los hermanos Rodríguez Orejuela”, y aseguró que en sus campañas nunca hubo financiamiento ilegal, a pesar de que los exjefes del cartel del Cali dijeron lo contrario.

“Quiero refrescar su memoria (a Santos). En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos “a mis espaldas” o “¡me acabo de enterar!” para obtenerlos clandestinamente”, se lee en el documento.

En esa línea, el expresidente conservador hizo un fuerte señalamiento contra Santos y Samper y aseguró que la reelección del primero y la presidencia del segundo fueron compradas y, expuso, en ambas se filtraron dineros de proveniencia ilegal.

“Es de público conocimiento que tanto su reelección como la presidencia de Ernesto Samper fueron compradas con el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos. Que me suicidé denunciando los dineros del narcotráfico a Samper y luego las platas de los contratistas en Odebrecht a usted, es la versión de los hampones y no me intimida”, apuntó Pastrana en la carta.

Además, el expresidente recordado por el fallido proceso de paz entre 1999 y 2002 cuestionó que los otros dos exmandatarios se refugiarían en subalternos para no asumir las irregularidades que se habrían registrado durante sus campañas presidenciales.

“Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios; casos más recientes los llamados ‘falsos positivos’ que usted (Santos) presidió como ministro de Defensa (de Álvaro Uribe Vélez) y la traición a la voluntad popular expresada en el plebiscito”, agregó.

Finalmente, Pastrana retó a Santos a debatir ante el país sobre la financiación de las campañas de los tres y le pidió que ponga una fecha para cumplir esa cita política ante la opinión pública en medio de la discusión que inició en la Comisión de la Verdad

Críticas de Santos y Samper

La antesala de este pronunciamiento de Pastrana, el también Nobel de Paz cuestionó que su homólogo conservador haya atacado políticamente a Samper en una instancia de paz y reconocimiento de la verdad, al llevar una carta que presuntamente demostraba el financiamiento que había hecho el cartel de Cali.

“Lo que hizo (Pastrana) con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta, eso lo dice todo”, dijo Santos.

En esa línea, agregó que Pastrana “salió muy mal” al demostrar públicamente la nueva intención de hacerle daño a su mayor adversario político en la historia (Samper) y cuestionó los ataques personales que ha recibido por cuenta de la firma del Acuerdo de Paz.

Por su parte, el expresidente Samper habló con EL COLOMBIANO y aseguró que su sucesor en la Presidencia de la República entró en ataques políticos innecesarios y terminó señalado por los exjefes del cartel de Cali, que expresaron en un correo electrónico que su campaña habría sido filtrada por dineros ilícitos.

“Si Pastrana buscaba deslegitimarme consiguió totalmente lo contrario precisamente por lo que dice Santos. Él lamentablemente utilizó la Comisión de la Verdad, un recinto sagrado, para iniciar un debate político que se devolvió en contra suyo. El de Pastrana es un caso sorprendente de suicidio político”, planteó.

Esta pelea pública entre los tres expresidentes se ha registrado en las últimas semanas ad portadas de las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán dentro de ocho meses, y ha empezado a encender el debate político en el país.