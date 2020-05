Así se lo dijo el guerrillero Pablo Beltrán, quien era el jefe de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional, Eln, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a la emisora Caracol Radio. El cese de actividades violentas lo habían dispuesto como un gesto humanitario ante la crisis santaria que vive el país por el Coronavirus.

Según Beltrán, “todos los frentes del el Elncoincidieron en el cese, nuestra dirección le hizo una propuesta al Gobierno, para que aprovecháramos el cese para retomar los diálogos, pero vimos altos mandos militares que siguen en operaciones ofensivas y nosotros tenemos que tomar acciones de defensa”.

Planteó además que el Eln se declara abierto a pactar un cese bilateral con el Gobierno, “por más dificultades que haya no se puede abandonar el camino de la salida política, los acuerdos que se han firmado hay que respetarlos y en nuestro caso hay que desarrollar en estas conversaciones de paz”.

Beltrán indicó además que el Eln se mantiene en buscar una salida negociada más no un sometiemiento, esto con respecto al decreto que se expidió la presente semana sobre ese tema. “El Eln es una organización política que ha tratado en tres décadas la paz con distintos gobiernos, no nos vamos a desanimar en buscar una salida política, pero no de sometimiento a la justicia”, concluyó.