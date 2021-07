Este proceso había sido suspendido durante la pandemia, sin embargo, la entidad indicó que se retomará en los próximos días según lo permitan las condiciones locales y los estándares de bioseguridad.

Además, informó a los interesados que deben tener en cuenta que la disponibilidad de citas cambia constantemente a medida que la Embajada se adapta a las condiciones cambiantes, por lo que es importante estar pendiente del correo electrónico.

En otro apartado la Embajada explicó que las personas con una cita ya programada pueden reprogramar una cita para una fecha más temprana si está disponible, por lo que recomienda visitar el sitio web (https://co.usembassy.gov/es/) con frecuencia para ver si hay nuevas citas y cancelaciones.

Por otro lado, en la página web de la Embajada se lee que las tarifas de visa de no inmigrante han sido extendidas hasta el 30 de septiembre del 2022. Es decir, el Departamento de Estado extenderá hasta esa fecha la validez de los pagos de visa de no inmigrante “para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares habituales, tengan la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado”.

¿Cómo sacar la visa de turista para viajar a EE.UU.?

Lo primero que debe hacer es seleccionar el tipo de visa que va a solicitar, en este caso es visa de turismo y negocios (B1/B2). El siguiente paso es diligenciar el formulario DS-160 (lo encuentra en https://ceac.state.gov/genniv) y luego imprimir la hoja de confirmación.

Lo tercero es cancelar los derechos de solicitud de la visa que puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito a través de la página web https://ais.usvisa-info.com/en-CO/niv/information/niv.

Después programe sus citas en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) en Bogotá o Medellín, y en la unidad de visas de la Embajada de Estados Unidos en la capital del país (calle 24 Bis #48-50).

Una vez cumplido el anterior proceso, asiste a las dos citas en la hora y fecha programadas con el pasaporte vigente y la hoja de confirmación: primero en el CAS para la toma de huella y fotografía, y segundo en la unidad de visas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para la entrevista donde deberá responder el propósito del viaje.

Si la visa es aprobada debe recoger el pasaporte con la visa en la oficina de DHL o el CAS que seleccionó cuando programó las citas. Si por el contrario no fue aprobada, el pasaporte le será devuelto una vez terminada la entrevista en la Embajada.