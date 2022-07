Emilio Archila declaró en la Fiscalía por manejo de recursos para la Paz

El exconsejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, rindió este viernes ante la Fiscalía una declaración en la que entregó información sobre los presuntos hechos de corrupción que se han conocido en el manejo de los recursos de regalías para impulsar proyectos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios vulnerables.

La declaración de Archila se da como parte de una investigación preliminar por la presunta pérdida de miles de millones de pesos de los dineros que se destinan a los proyectos de inversión por el acuerdo de paz.

Frente a este tema, la semana pasada, el exconsejero señaló que las denuncias vienen conociéndose desde 2021, cuando “denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”.

Una de las denuncias que recibió son las posibles irregularidades en el proceso de aprobación de proyectos con recursos de regalías, proceso que es coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, como el OCAD Paz.

“Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de ‘peaje’, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria. Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los Gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, dice la carta de Archila.

El exfuncionario precisó que su participación en el proceso de aprobación de proyectos tuvo lugar en la instancia decisoria, por lo que nunca distinguió entre proyectos y sus votos favorables dependían de si los proyectos cumplían con los requisitos.

“Como fue mi solicitud, con la nueva directora del DNP la persona que fue objeto de una de las denuncias fue retirado de sus responsabilidades. Ella, además, como cabeza del sector, adoptó las otras medidas que ya ha explicado”, añadió y agregó que gracias a sus denuncias el país puso atención en este asunto.