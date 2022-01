$!En 2021, 471 ciclistas perdieron la vida en las vías de Colombia

“Al llegar a Soacha se me se me revive el dolor por los falsos positivos”: Álvaro Uribe

¿A qué se debe la alta accidentalidad?

Pensar en colectivo

Diego Silva, profesor del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, explica que la seguridad vial es un tema tanto individual como colectivo.

En un primer nivel los individuos deben ser conscientes de los niveles de riesgo que enfrentan al desplazarse en vehículos a velocidades altas (normalmente 50 o 60 kilómetros por hora) y los individuos, al hacerse conscientes entienden la importancia de minimizar el riesgo.

Explica Silva que cuando no se conocen los riesgos o cuando no hay claridad sobre las formas de prevenirlo se piensa que está bien, tal como sucedió cuando durante al menos 30 años se conducía en Colombia sin utilizar el cinturón de seguridad, pero la gente no sentía que estaba en riesgo porque no sabía lo que era sentirse protegido.

Y, por otro lado, tiene una dimensión colectiva en el sentido que la seguridad vial de una persona que se está moviendo en la vía (peatón, bicicleta, carro o moto) depende de las interacciones y del comportamiento con los otros. Por ejemplo, cuando un conductor se comen un pare a alta velocidad y a él no les pasa nada, pero el caos que generan detrás del vehículo puede ocasionar muertes o algún accidente, entonces es un accionar colectivo.

Entonces, precisa el profesor de la Universidad del Rosario, el tema de seguridad vial se tiene que convertir en una política pública, es decir, que haya una consciencia y una identificación de la situación problemática porque incumplir con la normatividad vial (las señales de tránsito) llevaría a un incremento de las probabilidades de tener accidentes.

Y, en segundo lugar, una situación problemática luego tiene que ingresar a la agenda pública, es decir, tiene que haber un debate, una legitimación y convertirlo en un documento guía y consolidar una acción de carácter colectiva que emana de una necesidad individual.

Argumenta Silva que se falla para que las vías sean espacios vitales en la mala ejecución de políticas públicas y en la ejecución de obras de infraestructura para construir vías de manera adecuada, es decir, con todos los términos en normatividad, pero la realidad es que hay muchas inversiones que se hacen para que el político de turno tenga más plata y aparecen las malas prácticas que no cumplen con los espacios vitales para los peatones, los ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos en general.

Otro aspecto es el irrespeto de las normas porque la gran mayoría de conductores cree que la persona que está delante tiene menos derechos que el otro y por eso se conduce en modo individual y no colectivo.

En Colombia también se ve la impunidad porque muchos conductores cometen delitos en las carreteras (como el caso de Enrique Vives en Santa Marta), pero las autoridades demoran los procesos judiciales.

Y a esta lista se suma las malas prácticas del hurto de recursos por parte de las autoridades a la hora de hacer una infracción.