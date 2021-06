La alarma la envió al Ministerio de Salud la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica en marzo pasado.

En la comunicación refieren la compleja situación que atraviesan los diferentes centros médicos, que atienden pacientes oncológicos, para acceder al medicamento.

De acuerdo con Nury Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva, entidad sin ánimo de lucro que asesora pacientes con cáncer en Santander, pese a que la Citarabina ha sido declarada vital no disponible, es decir, indispensable e irremplazable para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de pacientes, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes.

“Es un medicamento de bajo costo que no se produce en Colombia y que hay que importar, sin embargo debido a su bajo precio, no es rentable para las empresas colombianas comercializarlo, por eso hay muy poca disponibilidad”, explicó.

Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, dijo que ante la disminución del medicamento en el país se adelantó un proceso para revisar las causas.

“Encontramos que de las seis empresas que tienen el medicamento disponible en el país, tres han tenido cambios en el medicamento y requieren una nueva aprobación. Otro de los fabricantes nos refirió que tenía cambios estructurales en la planta física, donde se produce el medicamento, por lo que tuvo que detener la producción. Los fabricantes restantes han tratado de llenar esos espacios de mercado pero no ha sido fácil”, señaló Arregocés.

Sumado a esto, al organizar la hoja de ruta para mantener el abastecimiento, una de las empresas que importa el medicamento estableció que en mayo llegarían al país cerca de 20 mil ampollas de Citarabina, comprometiéndose a cubrir la demanda de mayo y junio, pues por mes en el país se consumen alrededor de 6.900 ampollas, sin embargo no llegó.

"Uno de los productores que traía su medicamento de India tuvo problemas para la exportación, por la situación de la pandemia en ese país. Se esperaba que llegara a mitad de mayo pero según manifestaron llegará a mitad de julio", indicó director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud.

Así las cosas, según comunicaron, desde el Ministerio de Salud se ha trabajado en la llegada del medicamento a través de otros productores. "Tenemos la expectativa de que iniciando la última semana de junio vamos a tener otras cantidades disponibles", dijo Arregocés.

En Bucaramanga ya hay unidades de hematología y oncología pediátrica en las cuales se acabó el medicamento y otras donde hay muy poco y esta próximo a agotarse.

"Hacemos un llamado al Minsalud para que agilice los trámites teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes con cáncer son sujetos de protección constitucional reforzada", expresó Villalba.

En la ciudad la Clínica San Luis, el HIC, Foscal y el HUS atienden estos pacientes.

Al respecto, desde el Ministerio de Salud indicaron que se dialogará con los productores para saber a quien le hicieron la venta del medicamento para que las cantidades disponibles que no han sido usadas puedan ser puestas a disposición de otras instituciones.