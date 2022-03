“En este momento Colombia no está pensando en enviar tropas”: presidente Duque

Este mañana, el presidente de la República, Iván Duque, afirmó en entrevista con la emisora La FM que esta semana espera que tras un comité extraordinario se definan las posibles acciones de Colombia contra Rusia. Duque resaltó que todas las acciones se llevarán a cabo en el marco del multilateralismo.

El presidente aseguró que la invasión rusa a Ucrania es una agresión injustificada. “Rechazamos este hecho que está afectando el orden mundial y poniendo en riesgo la estabilidad de Europa y de la vida de miles de personas”.

También señaló en la entrevista que: “Colombia coopera, aporta conocimiento, entrenamiento, a la OTAN y la OTAN lo apoya. Colombia no está obligada a actuar en el artículo 5 de la OTAN”.

El mandatario aseguró: “Nuestra participación siempre será dentro del multilateralismo. No deja de preocupar que Rusia dijera que en caso de que la tensión escalara, se fortalecerían en Venezuela”.

Sostuvo en diálogo con la FM que Colombia sí tiene prendidas sus alertas. “Nunca hemos sido un país agresor y tenemos todo nuestro equipo de inteligencia y contrainteligencia pendientes de cualquier movimiento en especial en la zona de frontera”.

Duque recordó que el año pasado el Gobierno tuvo que expulsar personal diplomático ruso por que estaban en violación de la convención de Viena.

Durante la entrevista, afirmó que Colombia es el único país de la región que es miembro asociado de la Otan. Esto significa que el país no está cobijado por la cláusula de acción integral. Como consecuencia, el país no enviaría tropas en caso de que se activara este.

“Colombia es un miembro asociado, no miembro pleno de la OTAN. No estamos regidos por la cláusula acción conjunta. En este momento Colombia no está pensando en enviar tropas a ningún país. En el caso en que se registre una agresión a un país miembro de la OTAN hay que entender que los miembros asociados no están obligados de enviar tropas. Colombia es un país asociado”, explicó el presidente.

Pasando al plano político nacional, Duque indicó: “Claramente hay candidatos que tienen de años cercanías con el régimen de Chávez y Maduro y que ahora tratan de mantenerse al margen de la discusión sobre Ucrania. No se entiende como algunos candidatos no rechazan el tema de Ucrania y Rusia”.

Duque destacó que en total hay 222 colombianos que serán evacuados desde Ucrania y que este viernes se darían las instrucciones para mover un avión a un país vecino para traer a los connacionales que se encuentran allí.