“Nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación. Este contenedor, procedente de Bélgica, trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 que llegarán en las próximas 3 semanas, que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus”, indicó Duque en una declaración dada hace pocos minutos.

Duque sostuvo que se recuerda a los más de 57.000 colombianos que han muerto, “desde el primer instante nos impusimos el objetivo de vacunar masivamente a los colombianos, para que al terminar el 2021 hubiéramos vacunado a más de 35 millones de nosotros, alrededor del 70 por ciento de nuestra población, lo que nos permitirá estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder afrontar el 2022 dejando atrás los miedos de la pandemia”.

Según el mandatario “la lucha contra el coronavirus es la lucha por la supervivencia de Colombia. No es una ocasión para el oportunismo político; no es el momento para la critica facilista. Nuestra obligación como Gobierno Nacional es darlo todo por la vida de cada colombiano y por eso no nos dejaremos distraer con la política, cuando la historia nos demanda la mayor responsabilidad”.

Recordó que “hoy ya hemos comprado 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 9 millones de dosis de Janssen, 10 millones de dosis de Moderna y 2.5 millones de dosis de Sinovac, adicionales a las más de 20 millones de dosis que aportará el mecanismo Covax, para un total de 61.5 millones de dosis, equivalentes a 35.250.000 colombianos a vacunar. Además, hemos adquirido todos los elementos necesarios para garantizar que la vacunación en el territorio sea exitosa, asegurando la cadena de frío y la ejecución del plan en sitio”.

De la misma forma sostuvo que el Plan de Vacunación cuenta con 2 fases y 5 etapas, “iniciaremos vacunando a los hombres y mujeres que se encuentran en la primera línea de atención contra el covid y continuaremos avanzando, protegiendo a las poblaciones más vulnerables. A mayor edad, más comorbilidades y mayor exposición; más letal es el virus. Por eso, para ganar la batalla de la vida debemos vacunar cortándole el espinazo a la muerte: primero atendiendo al más vulnerable, al más expuesto, y luego ir llegando al más fuerte”.

En ese sentido dijo que “comenzaremos con el talento humano en salud que se encuentra en la primera línea de atención al covid-19, a los que todos los días arriesgan su vida protegiendo a los demás. Ese valor, esa determinación de entregar la vida por otro merece nuestro más alto reconocimiento. También, en esta fase iniciaremos la vacunación masiva de los mayores de 80 años y progresivamente llegaremos a cada rincón de nuestro país y a todos los colombianos”.

Finalmente dijo que “con la llegada del primer lote de vacunas iniciamos la batalla definitiva contra el coronavirus. Es imprescindible que no bajemos la guardia. Las medidas de autocuidado como lavarnos las manos, mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones siguen siendo indispensables. En este proceso no nos podemos equivocar; ni de la vacuna ni de nuestra disciplina, porque de ellos depende que la vida de cada uno sea protegida eficazmente. De nuestro compromiso con el proceso de vacunación y de nuestra consciencia de autocuidado depende nuestra capacidad para reactivarnos económicamente. De la vacunación y nuestra voluntad de salir adelante unidos depende el empleo, la educación, la seguridad”.