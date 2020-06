La Secretaria de Salud de Malambo, Dary Luz Castaño, manifestó que a petición de la Secretaría Departamental de Salud, se le practicó la prueba a106 mototaxistas, de los cuales 55 de ellos dieron positivos para coronavirus, pero los infectados han manifestado que los resultados son falsos y que ellos van a seguir haciendo su vida normal.

Hay que decir, que los mototaxistas fueron los que por iniciativa propia decidieron salir a trabajar, sin que haya existido una medida impartida por el alcalde del municipio. En Malambo no está permitido el parrillero, no obstante, muchos decidieron salir a trabajar, teniendo como base valedera “llevar el alimento a nuestros hogares”, como dijo uno de los mototaxistas.

La secretaria Castaño corroboró esto y dijo que desde la Alcaldía de Malambo se ha estado ofreciendo albergue para que los salieron positivos se aíslen allí, pero no han querido llegar a los albergues manifestando que “por ser asintomáticos, ellos no está enfermos y que las pruebas son falsas. No creen en los resultados”.

Indicó que en estos momentos el Hospital de Malambo tiene ocupado el 100 % la capacidad y los pacientes son de COVID-19, pero leves. Su temor es que si estos mototaxistas siguen trabajando se pueda aumentar el número de contagios en el municipio, que luego del último informe presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social llegó a 765 positivos y se está a la espera de 83 resultados de muestras que se tomaron recientemente.

Manifestó que ante la negativa de los mototaxistas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud, han unido esfuerzos para hacerle el cerco epidemiológico a los infectados y a los familiares , con el fin de evitar la propagación del virus en el municipio. Para conseguir esto se les ha brindado ayuda alimentaria, pero aún así siguen con la idea de salir a las calles a trabajar.

Dary Luz Castaño insistió en el llamado para los mototaxistas infectados “para que se aíslen” y de esa manera evitar seguir el contagio en el municipio, que es uno de los focos donde la pandemia ha causado más muertes en el Atlántico, junto a Barranquilla y Soledad.

También dieron positivos

Para anotar a esta información, tenemos que la misma secretaria de Salud del municipio de Malambo dio positivo para coronavirus. También dio positivo el alcalde encargado, Óscar Pantoja.

En un comunicado, el burgomaestre manifestó que regularmente al personal de la administración municipal se le hace tamizaje, ya que son los que están en la primera línea de prevención contra el coronavirus.

De igual manera, han dado positivos para COVID-19 siete profesionales del Hospital Municipal de Malambo. Estas personas ya fueron aisladas y también se le está haciendo el tamizaje epidemiológico a los familiares de los afectados.

El alcalde encargado reiteró su compromiso con los habitantes de municipio de Malambo y manifestó que seguirá atendiendo todos los requerimientos de la comunidad y todo lo que atañe a la Administración de manera virtual.