En Navidad se busca disminuir el desperdicio de alimentos

Por ello, la alianza Conexión Colombia y EatCloud presentan su nueva campaña de concientización para combatir el desperdicio de alimentos, introduciendo a Suzana-horia, un personaje que desde hoy y durante todo diciembre, enseñará diferentes maneras para erradicar esta problemática y construir un mundo más sostenible.

Si bien el desperdicio de alimentos tiene fuertes impactos ambientales, sociales y económicos: en la cantidad de recursos naturales utilizados para su producción, en el número de personas que podrían alimentarse con ellos, y en el costo que implica su desperdicio para empresas y consumidores, el desperdicio a menudo pasa inadvertido debido a normalidad con la que sucede este fenómeno.

Por ello, Suzana-horia, es imperfecta y personifica las cualidades de varios de los alimentos que se botan, aun cuando su contenido nutricional sigue intacto. Suzana-horia, aunque apta para el consumo, es rechazada por su apariencia, y es ella quien invitará al público, especialmente a las y los jóvenes a tomar acción.

Le puede interesar: La guerrilla del Eln tiene al menos 38 personas secuestradas, según el Gobierno Nacional

“Sabemos que las y los jóvenes están cada vez más interesados en la agenda climática, se están movilizando desde diferentes plataformas y desde su cotidianidad, proponiendo soluciones y exigiendo a la institucionalidad y al sector privado que se tome acción frente a los efectos del cambio climático”, aseguró Manuela Martínez, líder de Comunicaciones de Conexión Colombia.

“Por eso —agregó la vocera—, con esta campaña queremos invitarles a poner su vista sobre el desperdicio de alimentos, que también impacta en esta agenda, no solo para que integren acciones amigables en su rutina, sino también para que sean replicadores de las mismas en sus comunidades, barrios y familias e incidan en las decisiones que se toman al respecto”.

Las redes sociales de Icco Conexión Colombia(@iccolatam), junto a más aliados, amplificarán la voz de Suzana-horia en contenidos prácticos que revelan algunos de nuestros comportamientos como consumidores que contribuyen al desperdicio, y compartiendo alternativas y retos con acciones simples que pueden hacerse todos los días, y con las que podemos disminuir el desperdicio e incluso contribuir a que más alimentos lleguen a manos de las cientos de personas que realmente lo necesitan.

Suzana-horia llega en épocas navideñas porque sabemos que diciembre es un mes donde abunda la comida, en las novenas, reuniones familiares, fiestas de fin de año, pero también es un mes donde se genera mucho desperdicio.

Puede leer: La JEP rechazó la recusación de ‘Macaco’ contra la magistrada que lo investiga

Los colombianos somos generosos por naturaleza, así que con estos consejos esperamos que las personas puedan ser un poco más conscientes de su consumo, y se pregunten: ¿a dónde van a ir a parar estos alimentos que no me voy a comer o que no se venden?”, afirmó Martínez.

Esta campaña hace parte de una apuesta para transformar el ecosistema del rescate de alimentos en Colombia, a través de una alianza entre Conexión Colombia e EatCloud, en un innovador proyecto que busca contribuir a la reducción del impacto del desperdicio de alimentos durante las etapas de distribución y venta al por menor en América Latina.