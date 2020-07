En Tolima se generó primer fallo que protege derechos fundamentales de un perro

El fallo ordena al Fondo Rotatorio del Tolima, entidad adscrita a la Secretaría de Salud Departamental, gestionar lo pertinente para que la mujer le pueda comprar el medicamento Fenobarbital, indispensable para tratarle una Epilepsia Idiopática al canino.

Según Enrique Arango, profesional del Derecho que lleva el caso, desde junio pasado, la dueña de Clifor, ha gestionado la compra del medicamento ante la Secretaría, pero no ha sido posible, pues por el aislamiento social, no hay atención presencial en la oficina y aunque llama a las líneas telefónicas y ha enviado correos electrónicos, no le dan respuesta.

En la sentencia, el Juez argumentó que la Dependencia no tiene unidades del medicamento, porque le debe más de 6 millones de pesos al Fondo Nacional De Estupefacientes, entidad autorizada para distribuirle el medicamento a los entes territoriales.

“Estamos muy contentos porque logramos que por primera vez en el País se garanticen los derechos fundamentales de un animal. Esperamos que podamos suministrarle el medicamento lo más pronto. El perrito y la familia están sufriendo por la situación”, expresó el Abogado.

La única entidad autorizada para vender el medicamento Fenobarbital en el Tolima, es la Secretaría de Salud departamental.