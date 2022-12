Encontraron a niño sin vida en el río Magdalena

Un giro inesperado dio el caso de la muerte de un niño de dos años, hallado sin vida el pasado 7 de diciembre en el río Magdalena, a la altura del municipio de Regidor en el sur del departamento de Bolívar.El pequeño había desaparecido misteriosamente mientras jugaba cerca a su casa, ubicada en el corregimiento La Esmeralda del municipio de Morales, sur de Bolívar.

Desde ese momento, no se supo nada del pequeño. Sus familiares iniciaron una angustiosa búsqueda que terminó al día siguiente cuando fueron informados de que el cuerpo del menor fue hallado sin vida en el río Magdalena, a la altura del municipio de Regidor.

Al conocer el hallazgo, familiares creyeron que había muerto ahogado; sin embargo en las últimas horas, allegados al pequeño revelaron que en la inspección técnica del cadáver se hallaron rastros de violencia.

“A lo que el niño fallece, se hace el levantamiento y en el acta de defunción y la necropsia, el dictamen dio ese giro, de que el cuerpo del niño presentaba otras características; entre esas que tenía dos fracturas en el tabique, una en el tórax y también que el niño no estaba con agua en los pulmones; es decir que no tragó agua y que el cuerpo estaba aún fresco, es como si hubiese estado recién muerto y no presentaba picaduras de animales, no presentaba nada de eso”, relató un familiar del menor.

Los hallazgos llevan a la familia a creer que el niño fue asesinado, “mi hijo no se ahogó, a él me lo mataron”, dijo el padre del pequeño ante los hallazgos de Medicina Legal.

Por tal motivo exigen a las autoridades que investiguen y determinen bajo qué circunstancia falleció el menor de edad.

“Fue un homicidio y no un ahogamiento; lo que dicen los padres es que al niño lo habían matado y después lo habían arrojado al río, que tenía más o menos una hora de estar en el agua; eso fue lo que le expresaron a los padres; por eso queremos que investiguen y encuentren al responsable del hecho”, dijo.

Una de las versiones que se conoció luego de la desaparición del menor, es que una persona en motocicleta lo habría raptado, “un menor de 10 años da la versión, de que una persona en una moto se llevó al niño”, dijo el familiar.

Al cierre de esta edición, en el municipio de Morales se adelantaba un consejo extraordinario de seguridad en el que se analizaba el caso y se determinaba el monto de una recompensa para quien suministre información que permita esclarecer el misterioso hecho.

