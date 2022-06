Encuentran muerto a Neyker, el niño que estaba desaparecido en Providencia

Familiares encontraron en la mañana de este jueves el cuerpo del niño Neyker Livingston, quien había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo en la isla de Providencia. La familia asegura que el menor fue asesinado.

“Su cuerpo fue hallado en la cisterna de la casa. Esa cisterna ya había sido revisada por la policía y también por mi sobrino (el padre del niño). Lo que apunta a que el niño lo mataron y lo pusieron después allí”, le confirmó a El Colombiano Luz Marina Livingston, tía del niño.

La desaparición del niño de 10 años ocurrió en la noche del pasado domingo 12 de junio. Neyker se acostó a dormir, se despidió de su familia y al día siguiente se percataron de su ausencia en la cama de su habitación.

“Cuando la abuela se dio cuenta de que él no estaba miró la puerta principal y estaba trancada por dentro. En la casa todo estaba en perfecto orden. Creemos que alguien se lo llevó por la ventana, y era alguien que mi sobrino conocía porque él no salía con nadie extraño, no se iba sin permiso. Además, no era capaz de salir por la noche por el temor a la oscuridad y tampoco era capaz de saltar una ventana de dos metros de altura”, había comentado Luz María Livingston.

La comandante de la Policía de San Andrés, coronel María Elena Gómez, manifestó que se desplazará en un equipo de criminalística hasta providencia para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la muerte de Neyker.

“Teniendo en cuenta que el cuerpo del menor se encontró en una cisterna, se acaba de destacar un equipo especializado en criminalística. Por su puesto, tendremos el acompañamiento de los fiscales del archipiélago. Al cuerpo del menor le haremos un protocolo especial”, comentó la coronel Gómez.

Por su parte, el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, expresó en su Instagram: “Triste, triste. Apareciste y no como queríamos”.