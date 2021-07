Entre 70 % y 85 % de hospitalizados tuvo posibilidad de vacunarse y no lo hizo

Por esa razón, las autoridades sanitarias persisten en el llamado a las personas que hacen parte de las etapas abiertas de vacunación a que asistan a los puestos aplicación de dosis.

"No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos”, afirmó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio.

“Recordemos que, a mayor edad, mayor riesgo de complicación y muerte. Las personas entre más edad tengan y más comorbilidades presenten, su riesgo en salud y de presentar efectos adversos, complicaciones con el covid-19 y desenlaces negativos, son muy altos”, añadió.

El porcentaje de aplicación de primeras dosis en población de 80 años y más, supera el 90 %; en los de 75 a 79 años, supera el 80 %; en los de 70 a 74 años supera el 79 %; en los de 65 a 69 años supera el 75 %; en los de 60 a 64 años supera el 70 %, en los de 50 a 59 años el 60 %; en los de 50 a 54 años supera el 52 % y en los de 45 a 49 años supera el 23 %.

