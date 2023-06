Entrevista | “Estamos de alguna forma condenados a trabajar para los medios extranjeros”: Federico Ríos Escobar, fotoreportero colombiano

“Con Federico aplica una norma de la fotografía de prensa: si tu fotografía no está lo suficientemente buena, es porque no estabas lo suficientemente cerca. Él tiene esa proximidad con sus personajes; registra sus vidas, narra con sus historias, se involucra, y se vuelve la piel de las personas que está registrando”, comenta Olaya.

Ríos Escobar, quien hoy trabaja para The New York Times , con una experiencia que alcanza las dos décadas en este oficio, en el que también ha sido galardonado con los premios Hansel-Mieth Preiss en Alemania, en 2019, y el Days Japan Photojournalism, en 2017, se ha destacado por seguir de cerca la cotidianidad de la exguerrilla de las Farc, trabajo que fue publicado en “Verde”, un libro que es su opera prima.

Y es que su trabajo en The New York Times no solo lo ha acercado a la migración. Durante la época de la campaña presidencial de 2022, visitó la capital santandereana con el objetivo de contar pormenores del fenómeno electoral Rodolfo Hernández. El periodista Carlos Alberto Buitrago recuerda que “vino a buscar un personaje sumamente oculto para ese momento” y en su recorrido llegó hasta el norte de Bucaramanga para encontrar familias que tenían en sus manos las polémicas cartas en las que Hernández prometía la entrega de viviendas. “Es demasiado respetuoso a la hora de trabajar. Sabe que hay límites, que no es necesario cruzarlos, pero siempre con buena actitud. Es un personaje del que uno tiene que aprender muchísimo”, añade Buitrago.

Precisamente el premio que ganó fue por el cubrimiento periodístico de la migración, como reportero gráfico para The New York Times . Pasó de fotografiar el conflicto armado en Colombia a caminar con migrantes que arriesgan sus vidas en el paso por la selva del Darién y así llegar a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

“Verde” fue mi ópera prima. Para mí hay un aprendizaje personal en ese trabajo en la medida en que pude ver la humanidad detrás de los fusiles. También fue un gran aprendizaje entender que muchas veces hay varios lados de una misma historia que no nos han contado, y que en medio de eso también la fotografía y el periodismo sirven para arrojar luz sobre esos escenarios que como personas, como país y sus habitantes, no conocemos. Lo otro que funcionó para mí en ese trabajo fue conocer Colombia, pues la mayoría de los colombianos, no lo conocen. Es complicado encontrar a un colombiano que haya ido a la mayoría de los departamentos.

A través de Instagram y de su cuenta @historiassencillas narra el detrás de cámaras de las fotografías que luego vemos publicadas en medios internacionales. ¿Cómo es su acercamiento a estas personas?

Me acerco con las ideas claras de ser una acción sin daño, con el genuino interés periodístico en el estudio de estas personas y convencido de que no estar allí contando sus historias, poniéndoles rostro, esas personas se quedarían solo en números. Me acerco a ellos con humanidad, con empatía. Trato de entender la dificultad de la situación que ellos están viviendo, nunca de ponerme en su lugar, porque es imposible ponerse en su lugar, pues yo no estoy allá en la selva sudando, agotado, sin comida, sin agua. Yo tengo una casa a la cual regresar y un trabajo que me ayuda a pagar mis cuentas, pero estos migrantes no, y creo que sería muy irresponsable que algún periodista dijera que se está poniendo en el lugar de una persona en una situación de vulnerabilidad.





En una de las últimas historias publicadas en The New York Times, usted tomó las fotografías de una familia de afganos que cruzó el Darién y llegó a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué particularidades tiene la migración de estas personas?

El idioma es tal vez una de las mayores dificultades que afrontan, pero, por demás, la selva simplemente a todos los trata por igual. Lo que nosotros hicimos fue viajar hasta Brasil. El aeropuerto de Sao Paulo está lleno de estas personas. Allí hicimos contacto con algunos de ellos y luego, en Necoclí, encontramos a otros y así empezamos a seguirlos. Viajamos después a Panamá, atravesamos la selva con ellos y después los encontramos más adelante en Ciudad de México. Los acompañamos hasta Tijuana y en el resto del recorrido. Son meses de trabajo en esas historias y el resultado es lograr entender los giros que ha tenido la migración.

Usted ha dado un paso importante en los medios internacionales y ha posicionado el fotoperiodismo de Colombia en lo que se puede decir ‘las grandes ligas’, pero queda un sinsabor, ya que pareciera que los medios de comunicación nacionales ya no le apuestan a estos profesionales y dejan el proceso de la fotografía en lo que se pueda hacer con un celular.

Los periódicos y las revistas colombianas pagan sumamente mal, pagan salarios de hambre a los fotógrafos y esa es una situación muy complicada porque entonces los grandes talentos fotográficos en Colombia son aprovechados por medios del exterior. Entonces vemos a colombianos trabajando con National Geographic, The New York Times, Washington Post, con agencias de prensa internacionales, y ves que estas empresas internacionales aprovechan el talento de los fotógrafos colombianos. Luego ves otro gran grupo de fotógrafos colombianos que también son muy talentosos y que no han podido insertarse en esas empresas y que por lo mismo tienen problemas para pagar sus cuentas, comprar sus equipos, asistir a festivales para seguirse capacitando y exponer sus fotografías. Esa es una brecha injusta y terrible, porque es una precarización laboral compleja. Los fotógrafos colombianos estamos de alguna forma condenados a trabajar para los medios extranjeros para sobrevivir en la fotografía. Entonces, sucede que las producciones que se están generando en Colombia, no se están debatiendo en Colombia sino que se están yendo hacia afuera, se están fugando el talento y la producción. Son los extranjeros quienes ven primero las obras fotográficas producidas en el país. Muchas veces los colombianos ni siquiera tienen acceso porque aparece la muralla de pago en los portales y si no pagan una suscripción a esos medios, entonces no pueden leerlo ni ver las fotos. Las ven los extranjeros primero que los colombianos, pero el fotógrafo no es el causante de esa situación.