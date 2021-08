“Un juez de la república había ordenado la captura de Toro Correa siendo materializada el pasado 8 de agosto en el municipio de Bello por parte de funcionarios de la Sijín”, apuntó la funcionaria de la Fiscalía.

Cabe resaltar que después de que se registraron los hechos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ofreció un día después la recompensa de hasta $10 millones a quien facilitara información del responsable; no obstante, señaló la institución “no se hizo necesario, gracias a las investigaciones realizadas y al apoyo de la ciudadanía”.



“De inmediato se inició una investigación con todas las capacidades institucionales para dar con el responsable del ataque a la funcionaria de la Policía, lo que permitió con el material probatorio que le fuera librada una orden judicial por el delito de violencia contra servidor público”, explicó el Brigadier General Javier Josué Martín, Comandante de la Meval.

El individuo de 22 años, según confirmó la Policía este lunes en rueda de prensa, fue capturado en vía pública en el barrio Mesa de Bello 24 horas después de habérsele expedido la orden de captura. De inmediato fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Está a la espera de las audiencias de control de garantías.

La Policía indicó que en las horas de la mañana del mismo día en el que se presentaron los hechos (20 de julio), el agresor recibió un comparendo de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) por portar arma blanca, en inmediaciones a un CAI en el municipio de Bello.

El Comandante de la Meval señaló que la investigación inició “con la identificación de la vestimenta del agresor, luego se realizó un cotejo morfológico y tres reconocimientos fotográficos, los cuales al ser cruzados dieron un porcentaje del 100 % de relación con la persona responsable de la agresión”.

Martín agregó que el agresor se dedica a la venta de consolas de videojuegos y no presenta antecedentes ni anotaciones.

Así mismo, tampoco se ha establecido si tiene alguna relación con la llamada Primera Línea de las protestas. “Lo que sí logramos establecer es que tenía algún rol dentro de estas protestas en el sentido de devolver las granadas lacrimógenas hacía la Fuerza Pública, inclusive, tenía una quemadura en una de sus manos, al parecer, por la manipulación de estos objetos en el marco de las protestas violentas”, agregó el Comandante.

Del mismo modo, José Gerardo Acevedo, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, resaltó el papel de la tecnología para dar con la captura del individuo.

“Gracias a la tecnología que tiene la ciudad y la articulación de los hombres de la Policía y la Fiscalía se pudo dar con esta captura. El reconocimiento fue fundamental y eso, lo reitero, esto gracias a la tecnología que tiene la ciudad. Hoy el hombre está tras las rejas esperando a las decisiones que tome el juez y esperamos que estos hechos delictivos que se presentan al rededor de la protesta no se vuelvan a presentar”, sostuvo el funcionario.

Salas, de 27 años de edad y nacida en Sincelejo, Sucre, narró como fue el episodio ocurrido sobre la Avenida Ferrocarril, en la glorieta con la calle San Juan, cuando cumplía con su labor de patrullaje en las manifestaciones que se realizaban en Medellín.

“Estábamos haciendo la labor de la Policía que es garantizar la seguridad de los marchantes y no marchantes. Estábamos por el sector de la 33 y Plaza Mayor, de repente sentí un golpe muy fuerte por mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. No vi absolutamente nada. Ya cuando me encontraba en la clínica, uno de mis compañeros me mostró el video y me pude dar cuenta que era un hombre y fui atacada de manera cobarde por la espalda”, relató Salas.

La patrullera, con tres años de servicio en la Policía nacional, aseveró que este tipo de actos no la amilanan, pero consideró que este ataque fue cobarde, y envió un mensaje a la ciudadanía: “Nosotros también somos ciudadanos, también somos personas: sentimos, amamos y tenemos familias que nos esperan”.