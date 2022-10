"Era muy triste no poder ayudar": el relato de sobreviviente de accidente de bus en Nariño

El hombre, quien se encuentra recuperándose en un centro médico de Pasto, contó que cuando se movilizaban por la vía Panamerica, en la zona del municipio de Chachagüí, el conductor del vehículo gritó "no puedo hacer nada, nos quedamos sin frenos".

En diálogo con Blu Radio, el hombre detalló que el bus, de la empresa Transipiales y de placas GIH-088, había salido de Tumaco con más de 20 pasajeros y recogió a los demás ocupantes en el trayecto hasta Pasto. Según dijo, fue en esa ciudad donde se realizó la última parada antes de tomar la vía que conduce a Cali.

Con relación a cómo reaccionaron los pasajeros ante el anuncio del conductor, el hombre indicó que muchas personas estaban durmiendo, mientras que los que estaban despiertos empezaron a gritar sin poder reaccionar porque en cuestión de segundos se presentó el siniestro.

"Fueron segundos de mucho miedo después de que el conductor gritó que se quedó sin frenos, la gente comenzó a gritar, lloraban mucho y como soy creyente me encomendé a Dios para que nada me pasara", mencionó.

​Asimismo, detalló que él alcanzó a agarrarse de unas barras que tenía el bus en la parte superior, lo cual le habría evitado salir expulsado del vehículo tal y como ocurrió con varios de los pasajeros que perdieron la vida. De hecho, relató que luego del choque quedó atrapado en medio de algunos asientos, por lo que le costó salir del bus por cuenta propia.

"Sentimos un fuerte golpe, vi cómo algunos pasajeros que venían durmiendo fueron expulsados al vacío, no pude hacer nada, yo estaba atrapado en medio de unas sillas y al menos tres personas me cayeron encima. (...) Como pude intenté romper uno de los vidrios para salir, pero no pude porque estábamos cerca al abismo, ya que el bus quedó enredado en medio de una barrera de contención que colocan en las carreteras cuando hay muchos precipicios", detalló el hombre a Blu Radio.

El sobreviviente mencionó que muchas de las personas que quedaron a bordo del bus intentaron ayudarse mutuamente, sin embargo, no fue posible hacerlo porque el vehículo se encontraba inestable puesto que, tras la colisión con la parte lateral de una montaña, casi cae a un abismo.

De igual manera, explicó que aunque la ayuda de los organismos de socorro llegó cerca de 30 minutos después del choque, los primeros en llegar a auxiliar lograron controlar unas llamas que se estaban generando en el interior del bus puesto que, según indicó, este se había empezado a incendiar.

"Era muy triste ver cómo todos gritaban y no podía ayudarlos porque una de mis piernas estaba lesionada y además la cadera me dolía mucho. La tragedia pudo ser peor porque gracias a varias personas apagaron las llamas o sino todo hubiéramos fallecido calcinados", precisó el hombre.

Cabe recalcar que son 15 las personas que quedaron heridas y que fueron trasladas a algunos centros asistenciales como el Centro médico Valle de Atriz y el Hospital infantil, en Nariño. Entre los heridos se encuentra el conductor del bus, así como dos menores de 3 y 8 años de edad.

En cuanto a las 20 personas fallecidas, los datos informan que las víctimas fueron principalmente hombres, varios de ellos señores adultos de 52, 62 y 78 años de edad. Por su parte, seis mujeres también perdieron la vida.

Las autoridades indicaron que se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer las causas por las que, según manifestaron los pasajeros que sobrevivieron, el bus se quedó sin frenos.

