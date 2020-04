Es falso que COVID-19 se debe tratar como una trombosis con antibióticos

No comparta la cadena que asegura que patólogos italianos encontraron que el COVID-19 se debe tratar como una trombosis con antibióticos y anticoagulantes. Esta enfermedad, al ser causada por el coronavirus SARS-COV-2, no se debe tratar con antibióticos, ya que no son eficaces contra el virus.