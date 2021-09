¿Es "frágil" el Acuerdo de Paz con las Farc?, responde el consejero Emilio Archila

Pero en los últimos 37 meses Emilio José Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, ha estado al frente, desde la Administración del presidente Iván Duque, del cumplimiento de lo pactado en La Habana con la extinta guerrilla a lo largo y ancho del territorio nacional.

El funcionario, en entrevista con El País, hizo un balance de la implementación del Acuerdo a partir de la Política de Paz con Legalidad, respondió las críticas que se le hacen a su gestión desde varios sectores y mencionó cuál será su última misión antes de entregar la posta en el 2022.

Esta semana el presidente Duque fue criticado porque catalogó como frágil el Acuerdo de Paz ante Asamblea de la ONU. ¿Qué piensa al respecto?

El Presidente señaló lo que siempre ha indicado, que el Acuerdo une cantidad de grandes aspectos que Colombia debió haber abocado hace décadas con o sin acuerdos.Fue en esta Administración, con las directrices del presidente Iván Duque, que se le ha dado forma a esa implementación, y darle forma a esa implementación indicó, primero, hacer una manifestación política inequívoca de que se va a cumplir y a avanzar aprovechando esta oportunidad.Segundo, hacer unas planeaciones de largo plazo, porque estamos corrigiendo temas que no se pueden resolver en una sola Administración. Deben implementarse por parte de esta, la siguiente y una más, así está contemplado en los Acuerdos.Y finalmente, en cada uno de los frentes de la Política de Paz con Legalidad vamos a entregar materializaciones que van a hacer que, a diciembre del 2021, este proceso sea irreversible. Eso lo hemos hecho para dar garantías jurídicas y garantías políticas tanto a las víctimas como a los excombatientes.

¿A qué tipo de materializaciones se refiere?

​Hemos dicho en apoyo a las nueve millones de víctimas que hay en el país. Lo hemos hecho para acompañar a un poco más de trece mil excombatientes que están en el proceso de reincorporación. Lo hemos hecho para cien mil familias, 400 mil colombianos, que, gracias a este Gobierno, han salido del cultivo de la coca. Lo hemos hecho para transformar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, la tercera parte del territorio del país, 20 % de la población de los colombianos. Lo hemos hecho también en cada uno de los componentes del desarrollo rural integral, en infraestructura, en inversión social, en competitividad y productividad y, obviamente, en medio ambiente. Y también lo hemos logrado con los enfoques de género y los enfoques étnicos.

Hay quienes dicen que, aunque ha habido avances, no se ha progresado en la implementación referida a temas estructurales del Acuerdo como la restitución de tierra y la seguridad en las regiones...

Los temas estructurales los hemos abocado todos. Es estructural que hayamos logrado la tranquilidad de los excombatientes en el proceso. Los excombatientes son un poco más de 13.000 y ese es más o menos el mismo número que en grupos violentos existían antes de que se iniciara el proceso. Por eso, Colombia hoy en día es un mucho mejor país, tenemos menos homicidios, menos secuestros, menos ataques terroristas, menos minas antipersonales y mucho menos reclutamiento de menores. Es estructural que estemos transformando los 170 municipios Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son una tercera parte de la geografía del país, son el 20 % de la población colombiana. Y ahí no solamente hemos hecho una planeación, sino que tenemos invertidos en este momento casi diez billones de pesos, una inversión nunca vista.Es una transformación estructural que hayamos tenido el avance más importante que ha habido en la historia en el catastro multipropósito. Es estructural que de los planes nacionales sectoriales, con los que se va a ordenar todo el campo del país, de esos que deberían ser 16, ya hemos terminado 14. Es estructural que de un Banco de Tierras que está pensado para tres millones de hectáreas, en este momento ya hayamos incluido más de 1200, y que de siete millones que deberían formalizarse, ya hayamos formalizado un millón.

En un solo día, el pasado 20 de septiembre, fueron asesinados cinco líderes sociales en el país. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para protegerlos?

Cuando se firmó el Acuerdo con las Farc, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los Puntilleros ya existían, los Caparros también, a eso se sumó las mal llamadas disidencias. Entonces, el país siempre supo que al mismo tiempo que íbamos avanzando, como estamos avanzando en la implementación, debíamos resolver esas otras formas de violencia, cosa que se está haciendo, pero lo que no tiene ningún sentido es que se piense que algo que prexistía y era anterior al Acuerdo se deba a una ausencia de implementación de este. Por eso, pensar que la implementación del Acuerdo era en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera, era solo un titular.

Debe ser muy frustrante implementar el Acuerdo de Paz en territorios donde la presencia de grupos narcotraficantes sigue estropeando ese proceso...​

Es cierto. Los grupos de narcotraficantes dificultan el proceso y por eso en las zonas donde no hay coca, donde no hay minería ilegal, donde no hay contrabando, el avance es más sencillo. Pero eso no nos amedrenta, el jueves pasado estuve en Cúcuta, trabajando para el Catatumbo. Y el miércoles hubo un ataque a una Estación de Policía en Tibú.Estuvimos justo después del ataque al Batallón en Cúcuta. Y, le aseguro, a nosotros los hampones no nos van a asustar.