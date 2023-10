"Es torpe decir que Mossad creó Hamás": Iván Duque le responde a Petro

Este sábado, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al conflicto entre Israel y Palestina, el mismo por el que ha publicado más de cien veces en la última semana. El expresidente Iván Duque, a su turno, respondió a sus declaraciones.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que Hamás, la organización política responsable de recientes ataques a civiles en Israel, en realidad es una invención de la inteligencia israelí, cuyo propósito, según Petro, es "dividir el pueblo palestino".

"Hamás es el invento de la Mosad para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo", apuntó el jefe de Estado, quien añadió que "el terrorismo, como decía Habermas, como toda violencia, es la ausencia de comunicación".

Petro, además, volvió a referirse a lo que considera como apartheid en Gaza. Según su pronunciamiento, la única salida del terrorismo "desesperado y asesino" que se vive en el territorio es "abrir los caminos de comunicación entre los pueblos".

"Pero lo que quieren en realidad es expulsar el pueblo palestino de su antigua tierra y destruirlo", destacó el Presidente, cuya postura frente a la guerra en Gaza ha sido cuestionada por excancilleres y por la Embajada de Israel en Colombia.

Asimismo, el mandatario aprovechó la ocasión para lanzar dardos al gobierno de Iván Duque, en el que Diego Molano estaba en el Ministerio de Defensa: "Bombardear niños se ha convertido en pŕactica de guerra; en Colombia llegaron a decir que eran máquinas de guerra para legitimar su asesinato".

Un rato más tarde, el exmandatario Duque le contestó, también en su cuenta de X. "Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987", escribió. "Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos", añadió.

Iván Duque, aunque no mencionó a Gustavo Petro directamente, anotó en su publicación que "Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el anti-semitismo". "Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz", dijo el miembro del Centro Democrático.